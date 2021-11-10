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Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?

İYİ Parti'de küfür skandalı büyüyerek devam ediyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfrederek toplumda infiale yol açarken, herkes İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in nasıl bir tavır takınacağını merak etmişti. Türkkan'ın skandal olayı hala sıcaklığını korurken, Akşener de vekilinden aşağı kalmadı ve partinin grup toplantısında şehit yakınına 'Yavşak' diyerek ikinci bir skandala imza attı. Akşener'in bu çıkışı tepkiyle karşılanırken, Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türkkan'a talimatın Akşener'den gelmiş olabileceğini ima etti ve "Bakın polis götürüyor. Lütfü Türkkan hızlıca gidiyor. Olay bitmiş zaten, polis götürüyor. Birisi ona talimat mı verdi? Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, ‘Ben yandım başkası yanmasın’ diye. Kendisine talimat verildiyse 'koş adama haddini bildir biçimde' o makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki." dedi.

Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?
Ekleme: 10.11.2021 - 09:38 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?
Geçen günlerde İYİ Partili Lütfü Türkkan Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Türkkan'a birçok tepki gelirken, özellikle şehit yakınları Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesini istedi.

BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak şehit yakının ailesini arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehit yakınlarıyla aynı görüşte olduklarını vurguladı ve konuyla ilgili olarak yapacakları grup toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu konuda harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

AKŞENER'DEN İKİNCİ SKANDAL! ŞEHİT YAKININA 'YAVŞAK' DEDİ

Herkes Akşener'in nasıl bir reaksiyon alacağını merak ederken, bugün küfür skandalında ikinci rezalet yaşandı. Akşener, grup toplantısında konuya değindi ve Türkkan'dan aşağı kalmayarak şehit yakınına ağza alınmayacak sözler söyledi. Bununla da yetinmeyen İYİ Parti lideri şehit yakınına 'Yavşak' diyerek küfür skandalına farklı bir boyut kazandırdı.

TÜRKKAN'A TALİMAT ÜST YÖNETİMDEN Mİ GELDİ?

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu Türkkan'ın Akşener'den talimat alabilmiş olabileceğini ima etti. Cevizoğlu, olayın videosu döndüğü sırada şehit yakınının zaten polis tarafından uzaklaştırıldığını; o sırada da Türkkan'ın arkadan koşarak geldiğini hatırlattı.

'O MAKAM KENDİSİNDEN YÜKSEKSE ONU SÖYLEMEZ BELKİ'

Sözlerine, 'Birisi ona talimat mı verdi?' diyerek devam eden Cevizoğlu, 'Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, 'ben yandım başkası yanmasın' diye. Kendisine talimat verildiyse koş adama haddini bildir biçimde. O makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir belki. Şimdi ben Türkkan'ın yerinde olsam 'Bana birisi söyledi ben de boş bulundum gittim' derdim.' ifadelerini kullandı.
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