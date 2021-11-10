İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...

Şehit ağabeyine küfür ettiği için İYİ Parti'deki Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmekzorunda kalan Lütfü Türkkan yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.'CHP'Lİ VEKİLLERİN SÖZLERİ HDP VE PKK İLE ÖRTÜŞÜYOR'Usta'nın İYİ Parti'ye katılmadan önce CHP'ye yönelik sözleri de bir kez daha akıllara geldi.Erhan Usta, 2018'de katıldığı bir canlı yayında 'CHP'nin milletvekilleri konuşurkengözünüzü kapasanız HDP'li milletvekilleri konuşuyor zannederseniz. CHP'limilletvekillerinin açıklamaları HDP ve PKK ile uyuşuyor' demişti.Usta'nın bu açıklamaları gündeme gelince Millet İttifakı'nda yeni bir tartışmanın fitiliateşlendi. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi Usta'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili olmasınasıcak bakmadıAncak Genel Başkan Meral Akşener, grup başkanvekilliğine Erhan Usta'nın getirilmesikonusunda ısrarcı oldu. Bu durum CHP yönetiminde rahatsızlık yarattı.Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışmalarına bir de Erhan Usta'nın bu sözleri eklenmişoldu.USTA İYİ PARTİ HAKKINDA DA FETÖ DESTEKLİYOR DEMİŞTİLütfü Türkkan skandalının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine getirilen Erhan Usta'nıngeçmişte İYİ Parti hakkında da sözleri bulunuyor.Erhan Usta, İP'in FETÖ destekli olduğunu söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor:'CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı birbloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı halinedönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamdabirer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşıtarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ de destekliyor.'NE OLMUŞTU?İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitemeden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleriGümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığgibi büyümüştü.Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü.Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunuitiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan MeralAkşener'den özür dilemişti.Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken,partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor