İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalının ardından görevden alınmasıyla birlikte grup başkanvekilliğine getirilen isim Erhan Usta oldu. Erhan Usta’nın partiye katılmadan bir süre önce yaptığı FETÖ açıklaması yeniden gündemde. Erhan Usta CHP’li vekillerin görüşleriyle HDP ve PKK’nın örtüştüğünü de söylemişti 2018 yılında. Bu açıklamayı yapan Usta’nın İYİ Parti Grup Başkanvekili seçilmesi CHP’yi rahatsız etti. Millet İttifakı’nda yeni bir anlaşmazlık daha kapıda
Şehit ağabeyine küfür ettiği için İYİ Parti'deki Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek
zorunda kalan Lütfü Türkkan yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.
'CHP'Lİ VEKİLLERİN SÖZLERİ HDP VE PKK İLE ÖRTÜŞÜYOR'
Usta'nın İYİ Parti'ye katılmadan önce CHP'ye yönelik sözleri de bir kez daha akıllara geldi.
Erhan Usta, 2018'de katıldığı bir canlı yayında 'CHP'nin milletvekilleri konuşurken
gözünüzü kapasanız HDP'li milletvekilleri konuşuyor zannederseniz. CHP'li
milletvekillerinin açıklamaları HDP ve PKK ile uyuşuyor' demişti.
Usta'nın bu açıklamaları gündeme gelince Millet İttifakı'nda yeni bir tartışmanın fitili
ateşlendi. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi Usta'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili olmasına
sıcak bakmadı
Ancak Genel Başkan Meral Akşener, grup başkanvekilliğine Erhan Usta'nın getirilmesi
konusunda ısrarcı oldu. Bu durum CHP yönetiminde rahatsızlık yarattı.
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışmalarına bir de Erhan Usta'nın bu sözleri eklenmiş
oldu.
USTA İYİ PARTİ HAKKINDA DA FETÖ DESTEKLİYOR DEMİŞTİ
Lütfü Türkkan skandalının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine getirilen Erhan Usta'nın
geçmişte İYİ Parti hakkında da sözleri bulunuyor.
Erhan Usta, İP'in FETÖ destekli olduğunu söylediği videoda şu ifadeleri kullanıyor:
'CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir
bloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline
dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda
birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı
tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ de destekliyor.'
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem
eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri
Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ
gibi büyümüştü.
Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü.
Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu
itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral
Akşener'den özür dilemişti.
Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken,
partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor