İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!

Kan donduran olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Ataşehir'deki bir sitede gerçekleşti.MÜHENDİS BAŞAK CENGİZ'İ KATLETTİ!Göktürk B., aynı sitede ikamet eden mühendis Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.Arazisindeki mağaraya girmeye karar veren adam büyük bir hata yaptığını fark ettiSaldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLAkli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi.'SAVUNMASIZ OLDUĞU İÇİN ONU SEÇTİM'Polisler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Göktürk B. ifadesinde, 'Birini öldürmem gerekiyordu, savunmasız olduğu için bu kadını seçtim' dedi.Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor...