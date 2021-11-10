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Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'e: Neden yalan söylüyorsunuz

Gazeteci Beugel, Miçotakis'e, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Miçotakis'in karşılık vermesiyle salonda gerilim bir anda yükseldi.

Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'e: Neden yalan söylüyorsunuz
Ekleme: 10.11.2021 - 17:07 Güncelleme: 10.11.2021 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'e: Neden yalan söylüyorsunuz
Yunanistan'ın başkenti Atina, gergin anlara sahne oldu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maksimu Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miçotakis ile Hollandalı gazeteci Beugel arasında geçen diyalogda tansiyon yükseldi.

"YALAN SÖYLEMEYİ NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ
Sözlerine "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın." diye başlayan Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti.

Yunan başbakanın, söz konusu ifadelere karşı çıkmasıyla birlikte yaşananlar kameralara yansıdı.

"NEDEN DÜRÜST DAVRANMIYORSUNUZ"
Beugel, "Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?” ifadelerini kullandı.

RUTTE'YE DE SORULAR YÖNELTTİ
Rutte’ye de soru yönelten Beugel, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda’ya, Hollanda’nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" dedi.

Hollanda’da birçok belediyenin Yunanistan’dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte’un engel olduğunu dile getirdi.


MİÇOTAKİS: BİNLERCE MÜLTECİYİ KURTARDIK
Başbakan Miçotakis ise kendisine yöneltilen soruyu, "Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem." diye cevapladı.

Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye’den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip, sığınmacıları alarak Türkiye’ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.

MİÇOTAKİS, GÖÇMEN SORUNUNDA TÜRKİYE'YE YÜKLENDİ
Miçotakis, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız.” diye konuştu.

HOLLANDALI GAZETECİYE ÇIKIŞTI
Beugel’e "Bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?" diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, "Evet" yanıtına karşı ses tonunu yükselterek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz." diye konuştu.

Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Beugel, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin." ifadelerini kullanmıştı.
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