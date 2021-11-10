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Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Emine Erciyes kod Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK’nın Irak Gara alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz
Ekleme: 10.11.2021 - 14:05 Güncelleme: 10.11.2021 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz
Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Emine Erciyes kod Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın Irak Gare alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre; Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde Abdullah ÖCALAN'dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak ülkemize karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti, özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Nazlı Taşpınar bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı.

Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerimize karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını veren N. TAŞPINAR, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gare alanına geçti.

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen N. Taşpınar son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesiydi. Aynı zamanda PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH), yöneticilerindendi.

Örgüt yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında MİT'in takibinde olan Nazlı Taşpınar'ın Gare'de yeri, MİT'in saha ajanları tarafından tespit edildi.

Nazlı Taşpınar, MİT-TSK operasyonuyla Gare'de etkisiz hale getirildi. Daha önce MİT tarafından etkisiz hale getirilen Dalokay ŞANLI'dan sonra N.Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu. Ayrıca N.TAŞPINAR'ın kaybı ile örgütün, kadın yapılanmasının moral olarak yıprandığı öğrenildi.
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