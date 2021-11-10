Fahrettin Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, 'nöbet düzenlemesi' konulu mektup gönderdi.Bakan Fahrettin Koca, mektupta, sağlık çalışanları için uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerine değindi.NÖBETLERDE MEVZUATA GÖRE DÜZENLEMEBakan Koca, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koyulmasını vurguladı.'YAKIN DİYALOG İÇİNDE OLUNACAK'Koca, 'Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.