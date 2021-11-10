Euronews'in Atatürk haberine büyük tepki

Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. senesinde tüm yurtta yas içerisinde anılıyor.Türkiye'de yayın yapan Fransız sermayeli medya kuruluşu Euronews de Atatürk'ü bugün skandal bir manşetle haber yaptı.Böyle bir günde Atatürk'ün Kurtuluş Savaş'ında yazdığı destanlar gündeme getirilirken Euronews, sadece Atatürk'ü hastalıklarıyla gündeme taşıdı.'SİROZDAN DOLAYI HAYATA VEDA ETTİ'Fransız medya kuruluşu, Atatürk için 'Bugün tam 82 yıl önce 10 Kasım'da 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti.' ifadelerine yer verdi.Gelen tepkiler sonrası Euronews, haberini yayından kaldırırken sosyal medyadan paylaştığı tweet'ini de sildi.