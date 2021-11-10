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Emeklilikte yaşa takılanlar için formül masada! EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne? Komisyon kuruldu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili 'Komisyonları kurduk. Maliyetleri ve kapsamları üzerinde çalışıyoruz' açıklamasında bulundu. İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge bekleyenlerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar için formül masada! EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne? Komisyon kuruldu...
Ekleme: 10.11.2021 - 09:14 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Emeklilikte yaşa takılanlar için formül masada! EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne? Komisyon kuruldu...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, 'Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz.

Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz' açıklamasını yaptı.

'KOMİSYON KURDUK'

Zonguldak'ta madencilerle bir araya gelen Bilgin, erken emekliliğe, 3600 ek göstergeye, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olmasına ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bilgin, 'Tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz.

Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz' dedi. Memur ve kamu emekçilerinin sorunlarını çözmeye, taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, '3600 konusunda
Cumhurbaşkanımızın talimatı, sözü var.

Kamuda çalışan insanların sözleşmeli, kadrolu, kadrosuz ayrımları var. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN YÜKÜNÜ ALACAĞIZ'

Bakan Bilgin, asgari ücretin gündemlerinde olduğunu belirterek, 'Rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum' dedi.

Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, 'Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor' yanıtını verdi.

EYT İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri değerlendiriliyor.

2- SÜRENİN TAMAMLANMASI: Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

3- PRİMİN TAMAMLANMASI: 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması durumu değerlendiriliyor.

4- ALMANYA SİSTEMİ: Bu formüle göre sigortalının emekliliğine kaç yıl kalmışsa, her yıl için yüzde 2 kesinti ile maaş bağlanıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik durumu ortaya çıkıyor.

5- FİNLANDİYA SİSTEMİ: Burada da sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.
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