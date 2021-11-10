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Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!

Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, büyük ilgi görüyor. Fuarda açıklamalarda bulunan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, amfibi hücum gemisi sınıfına giren Türkiye'nin ilk gemisi olan TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yapılabilen 2 yeni SİHA modeli hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Ekleme: 10.11.2021 - 18:51 Güncelleme: 10.11.2021 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen SAHA EXPO 2021 fuarı 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleşiyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojisinde dünyada adından sıkça söz ettiren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar fuarda açıklamalarda bulundu.

'2 TİP YENİ SİHA SİSTEMİ GELİYOR'

TCG Anadolu'dan kalkacak 2 tip SİHA sistemi var. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Savaş Uçağı (MUİS). Bunlar şuanda hızlı bir şekilde geliştirilme süreçlerindeler. Bu ikisi de TCG Anadolu'ya iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

'İHA TEKNOLOJİSİNDE TÜRKİYE EN BÜYÜK İHRACATÇI OLDU'

Bu tip SİHA Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yakaladığın bu ivmeyi çok daha ileri noktaya getirecekler. Zaten halihazırda İHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında Türkiye dünyada en büyük ihracatçı konumuna yükseldi.

'10 YIL ÖNCE PARASINI VERSEK DE ALAMIYORDUK'

Bundan 10 yıl önce bu teknolojileri parasını versek de bize vermiyorlardı ve artık tüm bunlar bizi kendi insanımıza güvenerek bu alanda başarıyı elde edebileceğimizin en somut örneği oldu. Yani hem ülke gelişimimize hem de ihracat anlamında büyük katkı sundu.


'YAPTIĞIMIZ SÖZLEŞMELERİN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI İHRAÇ SÖZLEŞMESİ'

BAYKAR sözleşmelerinin yüzde 80'ininden fazlası ihracat sözleşmesi. Bu çok önemli kazanımdır. Biz Türkiye olarak iş yaptığımız ülkelerle tek yönlü iş birliği yapılmıyor. Yapılan sözleşmeler iki ülkelerin menfaatine katkıda bulunacak şekilde projeleri modelleyerek ilerliyoruz.
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Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
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