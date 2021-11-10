Çin'de 7 kişiyi yaralayan buffalo vurularak öldürüldü
Nakliye şoförünün elinden kaçarak ortalığı karıştıran buffalo, polis müdahalesiyle durduruldu.
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Yulin şehrinde nakliye aracından kontrolsüz indirilen buffalo, araçların yoğun olduğu caddeye fırlayarak trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet sürücüsünü yere devirdi.
7 KİŞİYİ YARALADI
Buffalo, sürücüyü yaraladıktan sonra kaçarak karşı caddeye doğru uzaklaştı.
Hediyelik eşya satan bir dükkanın içine girip, ortalığı savaş haline çevirerek iş yeri sahibini ve çalışanları panikletti.
Çin'de 7 kişiyi yaralayan buffalo vurularak öldürüldü
YARALILAR İYİ DURUMDA
Çevdekilerin ihbarı üzerine yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Polis ekiplerinin müdahalesiyle firar eden buffalo silahla öldürüldü.
Nakliye şoförüne, polis tarafından soruşturma başlatıldı.