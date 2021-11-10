Çin'de 7 kişiyi yaralayan buffalo vurularak öldürüldü

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Yulin şehrinde nakliye aracından kontrolsüz indirilen buffalo, araçların yoğun olduğu caddeye fırlayarak trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet sürücüsünü yere devirdi.7 KİŞİYİ YARALADIBuffalo, sürücüyü yaraladıktan sonra kaçarak karşı caddeye doğru uzaklaştı.Hediyelik eşya satan bir dükkanın içine girip, ortalığı savaş haline çevirerek iş yeri sahibini ve çalışanları panikletti.Çin'de 7 kişiyi yaralayan buffalo vurularak öldürüldüYARALILAR İYİ DURUMDAÇevdekilerin ihbarı üzerine yaralılar, sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.SİLAHLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİPolis ekiplerinin müdahalesiyle firar eden buffalo silahla öldürüldü.Nakliye şoförüne, polis tarafından soruşturma başlatıldı.