CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer huzurevine bile zam yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı için hazırlanan tahmini gelir gider bütçe taslağında içme suyundan otopark ücretlerine huzurevinde kalan yaşlılardan engelli, şehit vegazi ailelerine kadar toplumun her kesimi zam yağmurundan nasibini aldı. En büyük darbeyi yaşlılar aldı.Huzurevinde tek kişilik oda ücretine yüzde 81.98, iki kişilik odada kişi başı ücrete ise yüzde 64.22 oranında zam öngördü. Artışlar bununla da sınırlı kalmadı. Bütçe taslağında içmesuyuna yüzde 30, kapalı ve açık otoparklara yüzde 40'a varan oranlarda zam yapıldı. Zamlı tarifelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT GenelMüdürlüklerinin 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçeleri mecliste oylanıp kabul edildikten sonra, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.FATURA İZMİRLİYE KESİLDİİzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali krizden kurtulabilmek için çareyi yeni yılda belediye hizmetlerine zam yapmakta buldu. Zam furyasından aslan payını belediye şirketiİZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar aldı.AÇIK OTOPARKLARA 5 LİRA ZAMKent içindeki açık alan otoparklarındaki parklanma ücreti 0 12 saat için 15 lira iken 20 liraya 12-24 saat parklanma ücreti ise 30 liradan 40 liraya çıkarıldı. Kent genelindeki kapalıotoparklardaki aylık abonelik ücreti ise yeri ve konumuna göre farklılık gösterdi. İşlek otoparklardaki aylık abonelik ücretleri 180 liralık artışla 515 liradan 695 liraya yükseltildi. Parklanma ücretlerine ise ortalama 5 lira zam geldi.YAŞLILARA DA ACIMADIZam yağmurundan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde ve Zübeyde Hanım Huzurevi de nasibini aldı. En çok zam tek yataklıoda ücretlerine geldi. Yeni düzenlemeye göre Zübeyde Hanım Huzurevinde tek kişilik oda ücreti yüzde 81.98'lik bir artışla aylık 1110 TL'den 2 bin 20 liraya çıkarıldı. İki kişilik oda ücreti ise yüzde 64.22'lik artışla kişi başına 615 liradan 1010 liraya yükseltildi. Sosyal Yaşam Kampüsünde ise tek kişilik oda ücreti 1720 liradan 2020 liraya, iki kişilik oda ücreti kişi başı 840 liradan 1010 liraya, 3 kişilik oda ücreti ise kişi başına 800 liradan 940 liraya çıkarıldı. Özel bakım hastaları için alınan ücret ise 1720 liradan 2020 TL'ye yükseltildi.ŞEHİT VE GAZİLERİN SUYU DA ZAMLIİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zamlı tarifelerinden Şehit ve Gazi aileleri ile engelliler de nasibini aldı. İZSU Genel Müdürlüğü; şehit, gazi ve engelli içme suyu ücretlerine de yüzde 18 oranında zam öngördü. Yeni düzenlemeye göre daha önce Şehit ve Gazi tarifesinde içme suyunun metreküpü 0-10 metreküp arası tüketimlerde 3 lira 20 kuruş iken 3 lira 78 kuruşa, 11-20 metreküpü 3 lira 46 kuruştan 4 lira 50 kuruşa 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise 7 lira 13 kuruştan 8 lira 42 kuruşa çıkarıldı. Engellilerde ise daha önce 3 lira 20 kuruş olan 0-10 metreküp tüketim 3 lira 76 kuruşa, 3 lira 46 kuruş olan 11-20 metreküp tüketim ise 4 lira 50 kuruşa, 21 metreküp ve üzeri tüketim ücreti ise 7 lira 13 kuruştan 16 lira 34 kuruşa çıkarıldı.KONUTLARA YÜZDE 30Konutlarda ise tüketilen suyun miktarına göre yüzde 18 ile 30 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birincikademe 0-10 metreküpe, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı.İŞTE YENİ TARİFEŞu an içme suyunun metreküpü konutlarda 0-13 metreküp için 6 lira 41 kuruş iken yeni düzenlemede 0-10 metreküp yüzde 18 zamla 7 lira 56 kuruşa yükseltildi. Konutlarda zamdanen çok ikinci kademe payını aldı. Daha önce 14-20 metreküplük kademe 11-20 metreküpe çekilirken metreküp başına ücret ise 6 lira 92 kuruştan yüzde 30'luk artışla 9 liraya yükseltildi.21 metreküp ve üzeri ise yüzde 18'lik artışla 14 lira 27 kuruştan 16 lira 84 kuruşa çıkarıldı. Konut dışı kademesiz tarifede ise metreküp başına 16 lira 35 kuruş olan bedel yeni tarifedeyüzde 18'lik artışla 19 lira 29 kuruş oldu. Yeni tarife önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi ile birlikte görüşülüp kararabağlanacak. Eğer komisyonlarda bir değişikliğe gidilmezse yeni zamlı tarifeler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.