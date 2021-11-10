Bütçe görüşmelerinde HDP ve CHP'lilerden İstanbul Sözleşmesi protestosu

Bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP'li vekillerin İstanbul Sözleşmesi protestosuna AK Partili Salih Cora'nın "Siz kendi içinizdeki tecavüzcülerden kurtulun" tepkisi gerilime neden oldu.

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor.Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi yapıldı. Görüşmede Bakan Derya Yanık bir sunum yaptı.Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmaları 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini söyleyerek bu konuda attıkları adımlar hakkında bilgi verdi.Bakan Yanık'ın sunumunun ardından HDP'li ve CHP'li milletvekilleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstererek 'İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz ve uygulatacağız' ve İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak' yazılı pankartlar açtı.Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, protestoculara 'Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun' diye seslendi.HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.