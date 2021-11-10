  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirlendi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Lana' isimli mega yatı, kale açıklarına demirledi.

Ekleme: 10.11.2021 - 01:05 Güncelleme: 10.11.2021 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirlendi
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates 'Lana' isimli yatı Bodrum'dan ayrılmıyor.

BODRUM KALESİ AÇIKLARINA DEMİRLENDİ
Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

İçerisinde yüzme havuzu, jakuzi, su sporları ekipmanları bulunan yat, görenleri kendine hayran bırakıyor. Lana'nın içerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

MUĞLA'NIN KOYLARINI GEZMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yatıyla, Türkbükü koyları başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında gülümseten diyalog: Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun?
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Başkan Erdoğan'dan 'enerji' mesajı: Attığımız adımlar bazı çevreleri rahatsız etmektedir
Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamar!
Ermenistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır
Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
9 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı:
Şehit ağabeyine 'yavşak' diyen Meral Akşener’e tepkiler çığ gibi!
AK Partili kadın vekiller Akşener'e seslendi: HDP'den mi çekiniyorsunuz?
Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun
Malatya'daki binanın çökme görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar
Terörist başı Öcalan'ın özgürlüğünü istemişti! TTB Başkanı Fincancı'dan HDP'ye ziyaret
Enkazdan kendi imkanlarıyla çıktı! Olayın şokunu atlatamayan vatandaş kameralara böyle yansıdı...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Tedarik sıkıntısı yaşanmamaktadır
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşı zorunluluğu' açıklaması
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia! Kolonlardan biri kesilmiş
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Dört PKK'lı öldürüldü
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye uçtu!
Meteoroloji il il uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına, sel...

Meteoroloji il il uyardı! Aralarında İstanbul ve Ankara da var: Sağanak yağış, fırtına, sel...

Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

Keban Baraj Gölü’nden Sibirya Mersin balığı çıktı

Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirlendi

Bill Gates'in yatı, Bodrum Kalesi açıklarına demirlendi

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

Türk İKA'ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye 'Sürpriz' etkisi yapacak

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

İstanbul’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü! Genç kadın araçta sıkıştı!

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular