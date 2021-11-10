Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi vaka ve vefat sayılarındaki son durum oldu. Son günlerde inişli çıkışlı seyir gösteren verilere karşı önlem alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, toplantıda yerli aşı TURKOVAC'taki son gelişmeler de ele alındı. Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken, Bakan Koca toplantının ardından açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...