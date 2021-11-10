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Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Ekleme: 10.11.2021 - 09:04 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacakSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek. Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığ'nın dün açıkladığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saat içerisinde yapılan 359 bin 560 testten 28 bin 662'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 28 bin 859 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 83.6 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 54.5 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.
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