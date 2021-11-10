  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki görüşmede yeni anayasa çalışmaları ve güncel konular masada olacak.

Ekleme: 10.11.2021 - 15:10 Güncelleme: 10.11.2021 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesinde güncel konuların değerlendirileceği, fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Yeni anayasa çalışmalarının da masada olduğu öğrenildi.

Erdoğan ile Karamollaoğlu, referandum sürecinde bir araya gelmiş, daha sonra bir görüşme olmamıştı. SP Liderinin bir görüşme talebi olduğu ve randevu aldığı öğrenildi.

Öte yandan Karamollaoğlu, 'İnşallah görüşmemizden hayırlı sonuçlar çıkar' dedi.
Gebze'deki servis kazası ile ilgili korkunç iddia!
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz
Euronews'in Atatürk haberine büyük tepki
Fahrettin Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu
Bütçe görüşmelerinde HDP ve CHP'lilerden İstanbul Sözleşmesi protestosu
İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...
1915 Çanakkale Köprüsü'nden büyük başarı! Bir ödül daha geldi!
Başkan Erdoğan'dan Ebediyete İrtihalinin 83’üncü Yıl Dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni'nde önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın yalanına İçişleri'nden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
CHP'nin İSKİ'sinde her gün yeni bir vukuat!
Japonya’da kuş gribi alarmı: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti
Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto!
İşsizlik rakamları açıklandı
Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!
Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?
10 Kasım 1938 gazete manşetleri! Hüzün ve duygu yüklü 1938 manşetleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular