Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...
Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı tüketicilere bir takım uyarılarda bulundu. Ürün fiyatlarının yüksek miktarda artırılıp, daha sonra sıklıkla bu fiyat üzerinden indirim yapıldığına dikkat çekilerek, gerekli durumlarında tespiti sonrası idari yaptırımların yapılacağı bildirildi.
Ekonomi haberleri... Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda 'efsane/şahane cuma
indirimleri' olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının
ilan edildiği kampanyaların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ayında
gerçekleştirildiği anımsatıldı.
e-Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde
aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine
karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları da
beraberinde getirdiği belirtildi. Tüketicilerin özellikle kasım ayı ile birlikte gerçekleştirilen
indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari
yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatli
olmalarının önem arz ettiği vurgulandı.
'BİLİNÇLİ TÜKETİCİ' UYARISI
Tüketiciler açısından dikkat edilmesi gereken başlıklar şöyle sıralandı: 'Bilinçli bir tüketici
olarak, gerçekten ihtiyaç duyulan mal-hizmet belirlenerek sadece bu ihtiyaçları gidermek
amacıyla alışveriş yapılması, hem bu dönemde lojistik süreçlerin aksamasının önlenmesi hem
de bireysel bütçenin dengelenmesi açısından mantıklı ve akılcı bir yaklaşım olacaktır.
Yapılacak alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapmak, satıcısağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası,
MERSİS kaydı, ETBİS kaydı, güven damgası akreditesi vb.) ayrıntılı bilgilerinin olup
olmadığını hatta gerekirse satıcı-sağlayıcı hakkındaki şikayetleri ve bu şikayetlere ilişkin satıcısağlayıcıların müşteri destek planlarını incelemek olası mağduriyetlerin önüne geçecektir.
Online alışverişin tüketicilere sağladığı en önemli avantajlardan olan malın veya hizmetin
özellikleri, fiyatı gibi unsurlarının kolay, hızlı ve ücretsiz bir biçimde karşılaştırma imkanı
olduğu göz önüne alınarak benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyat
konusunda aldatılmanın önüne geçecektir.'
'İNDİRİM ORANI' VURGUSU
İndirim oranlarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ''Efsane-şahane cuma/kasım
indirimleri' kapsamında birçok online alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda
indirim yapmakta veya yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu kampanyalar kapsamında, satıcısağlayıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının yüksek bir miktarda artırılması, sonra ise bu fiyat
üzerinden indirim yapılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tüketicilerimizin bu gibi
uygulamalara karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yanıltıcı
uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için
ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek
görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres
çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın
site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır' denildi.
'ÖDEME GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'
Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmak gerektiği
belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
'Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması
ihtimali dikkate alınarak satıcı-sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek de
mağduriyetleri azaltacaktır. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi
durumunda alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi
detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi
hususlarına dikkat edilmesi ödeme güvenliği açısından önemlidir. Ödeme yapmadan önce,
yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu
kontrol edilmelidir. Mesafeli alışverişlerde, ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı bir şekilde
okumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir. Satıcı-sağlayıcı unvanı, açık
adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma
hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazılarıdır.'
'MAĞDUR EDİLMEMESİ GEREK'
Satıcı ve sağlayıcılar açısından dikkat edilmesi gerekenler de şöyle sıralandı:
'Yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken (malın toplam fiyatı ile temel özellikleri, satıcının
ticari unvanı, iletişim bilgileri, satın alınan mala ilişkin yasal cayma istisnası olup olmadığı ve
dolayısıyla cayma hakkının kullanılıp kullanılamayacağı, bu hakkın kullanım süresi, bu hakkın
kullanılmasında tüketicinin yükümlülüğü, satıcının sorumluluğu vb.) tüm hususlarda ayrıntılı
olarak düzenlenen ön bilgilerin, yasal süresinde, açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesi önem
taşımaktadır. Malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel
iadesi gibi konularda Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen tüm sürelere eksiksiz
uyulması, bedel iadelerinin hem yasal süresinde hem de satın alırken kullanılan ödeme
aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek
seferde yapılması, özellikle bu dönemde ekonomik olarak zor durumda olan tüketicilerin,
stokta bulunmama, tedarik edememe gibi gerekçelerle mağdur edilmemesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, mesafeli satışlarda, stok ve ürün tedariki aşamalarına her zamankinden daha
hassas ve profesyonel yaklaşılması, pandemi nedeniyle öngörülemeyecek durumlara karşın
ihtiyatlı hareket edilerek, gerekirse satış kanalları yazılımları geliştirme-personel destek
sağlama gibi teknik önlemler alınması suretiyle bu sürecin daha sağlıklı ve makul yönetilmesi
önem arz etmekte.'
İNDİRİMLİ SATIŞA İLİŞKİN DİĞER YASAL AYRINTILAR
İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya
hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerektiği
kaydedilerek, 'İndirimli satış reklamlarında, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu
edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak
tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş
izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi; yapılan indirimin miktarı veya
oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması; indirimli satışa konu
edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa
sunulduğunun ispatının reklam verene ait olduğu; fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok
sınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarında 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen yükümlülüklere uygun hareket
edilmesinin hem tüketiciler hem de diğer satıcı ve sağlayıcılar açısından daha güvenli ve
sağlıklı bir alışveriş ortamının oluşturulması açısından önem taşımakta' denildi.
'RESEN İNCELEME BAŞLATILDI'
Açıklamada ayrıca 'Bu kapsamda bakanlığımızca yer verilen hususlara ilişkin aykırılıkların
tespiti halinde gerekli idari müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca özel indirim günlerine ilişkin
olarak Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da resen
incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan
tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici
Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir' denildi.