Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Ekonomi haberleri... Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda 'efsane/şahane cumaindirimleri' olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağınınilan edildiği kampanyaların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ayındagerçekleştirildiği anımsatıldı.e-Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerdeaksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesinekarşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları daberaberinde getirdiği belirtildi. Tüketicilerin özellikle kasım ayı ile birlikte gerçekleştirilenindirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idariyaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatliolmalarının önem arz ettiği vurgulandı.'BİLİNÇLİ TÜKETİCİ' UYARISITüketiciler açısından dikkat edilmesi gereken başlıklar şöyle sıralandı: 'Bilinçli bir tüketiciolarak, gerçekten ihtiyaç duyulan mal-hizmet belirlenerek sadece bu ihtiyaçları gidermekamacıyla alışveriş yapılması, hem bu dönemde lojistik süreçlerin aksamasının önlenmesi hemde bireysel bütçenin dengelenmesi açısından mantıklı ve akılcı bir yaklaşım olacaktır.Yapılacak alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapmak, satıcısağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası,MERSİS kaydı, ETBİS kaydı, güven damgası akreditesi vb.) ayrıntılı bilgilerinin olupolmadığını hatta gerekirse satıcı-sağlayıcı hakkındaki şikayetleri ve bu şikayetlere ilişkin satıcısağlayıcıların müşteri destek planlarını incelemek olası mağduriyetlerin önüne geçecektir.Online alışverişin tüketicilere sağladığı en önemli avantajlardan olan malın veya hizmetinözellikleri, fiyatı gibi unsurlarının kolay, hızlı ve ücretsiz bir biçimde karşılaştırma imkanıolduğu göz önüne alınarak benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyatkonusunda aldatılmanın önüne geçecektir.''İNDİRİM ORANI' VURGUSUİndirim oranlarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ''Efsane-şahane cuma/kasımindirimleri' kapsamında birçok online alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek orandaindirim yapmakta veya yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu kampanyalar kapsamında, satıcısağlayıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının yüksek bir miktarda artırılması, sonra ise bu fiyatüzerinden indirim yapılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tüketicilerimizin bu gibiuygulamalara karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yanıltıcıuygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz içinilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksekgörünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adresçubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşınsite adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır' denildi.'ÖDEME GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmak gerektiğibelirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:'Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olmasıihtimali dikkate alınarak satıcı-sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek demağduriyetleri azaltacaktır. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesidurumunda alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibidetaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesihususlarına dikkat edilmesi ödeme güvenliği açısından önemlidir. Ödeme yapmadan önce,yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğukontrol edilmelidir. Mesafeli alışverişlerde, ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı bir şekildeokumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir. Satıcı-sağlayıcı unvanı, açıkadresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, caymahakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazılarıdır.''MAĞDUR EDİLMEMESİ GEREK'Satıcı ve sağlayıcılar açısından dikkat edilmesi gerekenler de şöyle sıralandı:'Yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken (malın toplam fiyatı ile temel özellikleri, satıcınınticari unvanı, iletişim bilgileri, satın alınan mala ilişkin yasal cayma istisnası olup olmadığı vedolayısıyla cayma hakkının kullanılıp kullanılamayacağı, bu hakkın kullanım süresi, bu hakkınkullanılmasında tüketicinin yükümlülüğü, satıcının sorumluluğu vb.) tüm hususlarda ayrıntılıolarak düzenlenen ön bilgilerin, yasal süresinde, açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesi önemtaşımaktadır. Malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedeliadesi gibi konularda Kanun ve ikincil düzenlemelerle belirlenen tüm sürelere eksiksizuyulması, bedel iadelerinin hem yasal süresinde hem de satın alırken kullanılan ödemearacına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tekseferde yapılması, özellikle bu dönemde ekonomik olarak zor durumda olan tüketicilerin,stokta bulunmama, tedarik edememe gibi gerekçelerle mağdur edilmemesi gerekmektedir.Bu çerçevede, mesafeli satışlarda, stok ve ürün tedariki aşamalarına her zamankinden dahahassas ve profesyonel yaklaşılması, pandemi nedeniyle öngörülemeyecek durumlara karşınihtiyatlı hareket edilerek, gerekirse satış kanalları yazılımları geliştirme-personel desteksağlama gibi teknik önlemler alınması suretiyle bu sürecin daha sağlıklı ve makul yönetilmesiönem arz etmekte.'İNDİRİMLİ SATIŞA İLİŞKİN DİĞER YASAL AYRINTILARİndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veyahizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerektiğikaydedilerek, 'İndirimli satış reklamlarında, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konuedileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açaraktüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuşizlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi; yapılan indirimin miktarı veyaoranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması; indirimli satışa konuedilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışasunulduğunun ispatının reklam verene ait olduğu; fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stoksınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarında 6502 sayılıTüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen yükümlülüklere uygun hareketedilmesinin hem tüketiciler hem de diğer satıcı ve sağlayıcılar açısından daha güvenli vesağlıklı bir alışveriş ortamının oluşturulması açısından önem taşımakta' denildi.'RESEN İNCELEME BAŞLATILDI'Açıklamada ayrıca 'Bu kapsamda bakanlığımızca yer verilen hususlara ilişkin aykırılıklarıntespiti halinde gerekli idari müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca özel indirim günlerine ilişkinolarak Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da resenincelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayantüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak TüketiciHakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir' denildi.