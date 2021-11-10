Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

Mübadele sırasında 3 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Atiye Dural kızıyla birlikte İzmir Buca'da yaşıyor. 104 yaşındaki Atiye teyze, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefat haberini aldığı anı gözyaşlarıyla anlattı:"İzmir'de bir tütün fabrikasında çalışıyorduk. Ustabaşı yanımıza gelip, 'Hanımlar işleri durdurun, Atatürk öldü' dedi. Hepimiz hemen elimizdeki işleri bıraktık, hep beraber ağladık. Atatürk bir taneydi, emsali yoktur. Eğer olmasaydı, düşman kellemizi alırdı. O'nun kıymetini bilmeliyiz."Atiye teyze Atatürk'ü gördüğü anları da anlattı: Bir gün ablamla İzmir'de çarşıya gitmiştik, Atatürk'ü gördüm. Başında şapkası, üzerinde de armaları vardı. Hatta 'Burada muhacir var mı?' diye sormuştu. Ablam da 'var' cevabını verdi.