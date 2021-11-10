  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,25 - 11,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibi ve benzin istasyonlarını yakından ilgilendiren yeni sistem duyuruldu. Buna göre Akaryakıt, giriş noktasından pompada tüketiciye satışına kadar izlenecek.

Ekleme: 10.11.2021 - 12:37 Güncelleme: 10.11.2021 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyorAraç sahipleri ve benzin istasyonlarını ilgilendiren önemli bir sistem devreye giriyor. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, risk analizine uygun, toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurularak, ilgili kurumların kullanımına açılacak.

'AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KURULU' OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir süre önce Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler Genelgesi yayımlanmıştı. Buna göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarından oluşan 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu' oluşturulmuştu.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Genelge doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarına ilişkin 'Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı' da hazırlandı.

Bu plandan yapılan derlemeye göre, akaryakıtın, giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecini, dağıtıcılar arası satışlar ve akaryakıt taşıma araçlarının hareketleri dahil olmak üzere, ürün ve belge hareketleri üzerinden anlık izleyebilecek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ve e-belge (e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv fatura) verileriyle karşılaştırılabilir ve risk analizine uygun toplulaştırılmış veriyi üreten bir sistem kurulacak. Bu sistem, çeşitli kurumların kullanımına açılacak.

'DENETİM FAALİYETLERİ SDS ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRİLECEK'

İlgili kanunlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülmesi öngörülen işlemlere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sistemi'nde (AKBİS) bulunan ilgili bilgiler, EPDK tarafından geliştirilen Saha Denetim Sistemi'ne (SDS) aktarılacak. Denetim faaliyetleri SDS üzerinden devam ettirilecek. İlgili bakanlıklar, kendi görev alanı çerçevesinde kullandıkları çeşitli sistemlerle SDS arasında veri paylaşımı için gerekli çalışmaları yapacak ve bu sistemin ilgili bakanlıklardan personelin erişimine açılması sağlanacak.

Özellikle inşaat, nakliye ve maden firmalarına bayiler tarafından yapılan dış satışların bayi pompa satışlarına oranlanarak dış satış miktarlarına belirli bir limit konulmasına dair düzenleme yapılacak.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları içeren yönetmelikler ve diğer düzenlemeler, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

KAMU SPOTU GİBİ ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik kamu spotu gibi çalışmalar yapılacak.

Petrol piyasasında, ulusal marker denetimleri ile yazarkasa ve otomasyon sistemine müdahale veya sahte fatura ibrazı şeklindeki diğer mali ve idari usulsüzlüklerin tespiti için idari ve mali açıdan yapılan piyasa denetimlerine devam edilecek, müşterek planlı denetimler gerçekleştirilecek.

RİSKLİ FİRMALARA DENETİM

İmalatta kullanmak amacıyla akaryakıt harici petrol ürününü temin veya ithal eden riskli firmaların belirli periyotlarla denetimi yapılacak. Akaryakıt yerine değerlendirilebilen ürünlerin (karışımlı akaryakıt) imalatında kullanılabilecek ürünleri temin veya ithal eden şüpheli firmalar ise lüzumu halinde, tesis mevcudiyeti, kapasite yeterliliği, elektrik tüketimi, çalışan sayısı gibi hususlar yönünden denetlenecek. Bu denetimler sonucu elde edilen bulgular ilgisine göre diğer kurumlarla paylaşılacak.

İllerde, valiler koordinasyonunda, mücadeleci birimlerin katılımıyla yılda en az bir defa toplantı yapılacak, toplantılara adli makamlar da davet edilecek ve sonuçlar Ticaret Bakanlığına iletilecek.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması, yeni yöntemlerin tartışılması ve iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla, yılda bir kez, akaryakıt sektöründe gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadeleden sorumlu ve yetkili birimler ile yargı mensuplarının katılacağı kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.
Gebze'deki servis kazası ile ilgili korkunç iddia!
Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz
Euronews'in Atatürk haberine büyük tepki
Fahrettin Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu
Bütçe görüşmelerinde HDP ve CHP'lilerden İstanbul Sözleşmesi protestosu
İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...
1915 Çanakkale Köprüsü'nden büyük başarı! Bir ödül daha geldi!
Başkan Erdoğan'dan Ebediyete İrtihalinin 83’üncü Yıl Dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Töreni'nde önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın yalanına İçişleri'nden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
CHP'nin İSKİ'sinde her gün yeni bir vukuat!
Japonya’da kuş gribi alarmı: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
İstanbul Ataşehir’de vahşet: Samuray kılıcıyla öldürdü!
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye tezkere teşekkürü ve görüşme daveti
Taksim'de Atatürk'ü anma töreninde CHP'ye protesto!
İşsizlik rakamları açıklandı
Rus casus soruşturmasında son dakika gelişmesi
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu!
Lütfü Türkkan İYİ Parti'den neden ihraç edilmedi? Türkkan'a 'Bu adama haddini bildir' talimatı mı verildi?
10 Kasım 1938 gazete manşetleri! Hüzün ve duygu yüklü 1938 manşetleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular

Tüp bebek skandalı: Yanlış embriyodan bebek sahibi oldular