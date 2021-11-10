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Antalya'da çöpte yanarak ölmüş kedi bulundu

Antalya'da bir parkta çöp kovası içinde yanmış kedi bulundu. Kedinin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.

Ekleme: 10.11.2021 - 02:32 Güncelleme: 10.11.2021 - 02:36 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da çöpte yanarak ölmüş kedi bulunduÖğle saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana gelen olayda parkta köpeğini gezdirmek için gelen Oğuzhan Taşçeker, çöp kutusuna atılmış ve yanarak ölmüş kediyi fark edince Konyaaltı Belediyesi'ne haber verdi.

ÖLEN KEDİNİN ÇÖPE ATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Olay yerine gelen belediyenin Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kediyi çöp kutusundan aldı. Çevredeki hayvanseverler ise ölen kedinin çöpe atılmasına tepki gösterdi.

"AHLAK DIŞI BİR DAVRANIŞ"
Oğuzhan Taşçeker, "İlk başta ne olduğunu çözemedim. Daha sonra kedi olduğunu fark ettim. Sonra gerekli yerlere haber verdim. Kedinin cesedini alıp, götürdüler. Böyle olması gerekiyordu. Çöpe konulması ahlak dışı bir davranış. Parkı kullananlar çocuklar." dedi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ
Kedinin trafoya girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.
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