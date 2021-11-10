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14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'

Konya'da, babası Ali E.'nin azmettirmesiyle, 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vuran Ayşenur B.'nin ifadesine ulaşıldı. 14 yaşındaki kızı bacağından kurşunlayan Ayşenur B. "Babası azmettirdi" dedi ve ekledi...

Ekleme: 10.11.2021 - 09:48 Güncelleme: 10.11.2021 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçiden şok iddia! 'Bunun için zorunda kaldım...'
Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, 'Sonra yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım' şeklinde konuştu.

Ayşenur B, '6 yaşındaki kanser hastası çocuğuma zarar vermekle tehdit ettiler' dedi.

'ELİM TİTREYE TİTREYE TETİĞE BASTIM'

Ayşenur B, 'Hüseyin bana bir silah verdi. Beni araçla cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirdim ve çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara yönelik ateş etmedim. Ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden geldiğimiz arabayla kaçtık. Yaşananlar nedeniyle pişmanım' dedi.

'BABAMIN SEVGİLİSİ '

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., 'Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum' dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes A..., kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Ö.'yu da bacağından vurdu. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B... ile onu azmettirdiği belirlenen Ali E... ve Hüseyin Ç..'yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanırken, Ayşenur B... adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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