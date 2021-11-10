  • USD: 9,78 - 9,80
  • EURO: 11,32 - 11,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

10 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Sağlık Bakanlığı 10 Kasım'a ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

10 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Ekleme: 10.11.2021 - 20:19 Güncelleme: 10.11.2021 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
10 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 513 kişi ise iyileşti.

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Burcu Biricik Camdaki Kız'dan ayrılıyor mu?
Azerbaycan Tezkeresi Meclis'ten geçti! Mehmetçik bir yıl daha Azerbaycan'da!
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Rum ırkçılığı hortladı: Okul duvarında terör örgütü propagandası
Samuray kılıcıyla öldürmüştü: Başak Cengiz'in katili tutuklandı
10 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
TBMM Başkanı Şentop 'Benzeri yok' diyerek şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a tepki gösterdi
CHP'li Altay: Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup şikayet değil tehdit mektubu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanımızla çok dostane güzel bir görüşme oldu
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Sıfır karbon emisyonu hedefi! DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu: 2021 yıl sonu hedefini geçtik
Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Türkiye'ye 1,7 milyar dolar yatırım! Her iki ülkenin yararına olacak: Cari açığa 250 milyon dolarlık katkı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı
Oğuzhan Uğur 10 Kasım'da Araplara faşistçe sözler sarf etti: Hava saldırısı falan sanmıştır garipler
Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün cezası belli oldu!
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'e: Neden yalan söylüyorsunuz
Meral Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü
Benzine 32 kuruş indirim!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer huzurevine bile zam yaptı
Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

Atiye Teyze gözyaşlarıyla anlattı: Atatürk'ün vefat haberini aldıkları an...

DSÖ 'endişeliyiz' diyerek duyurdu: 2022 yılında tükenecek

DSÖ 'endişeliyiz' diyerek duyurdu: 2022 yılında tükenecek

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Elon Musk'ın anketi sonrası Tesla hisseleri çakıldı

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Bakanlıktan 'efsane cuma' uyarısı! Kasım ayı indirimlerine dikkat! Efsane hile...

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular