10 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Sağlık Bakanlığı 10 Kasım'a ilişkin koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 513 kişi ise iyileşti.10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU: