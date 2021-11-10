10 Kasım hava durumu: Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji il il uyardı işte kar yağacak iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kahramanmaraş, Malatya ve Van çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsimnormallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, BatıKaradeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz in iç kesimlerinde yer yer kısa sürelifırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımdaaksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 km/sa), Kuzey ve İç Ege, Orta ve DoğuKaradeniz kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50 ila 70, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEGEAz bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı bulutluMANİSA °C, 17°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve yüksek kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 23°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güney kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklindeolması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karlakarışık yağmurluDÜZCE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde yüksekleri karlakarışık yağmurluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınçok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeyi ile Malatya ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, bölgenin kuzeyinin yüksekleri ile Van'ın yüksekkesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluVAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT °C, 19°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 21°CParçalı bulutlu