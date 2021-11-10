10 Kasım’da Dolmabahçe Sarayı, binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında 7'den 77'ye Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar, Dolmabahçe Sarayı'na geldi.Kalabalık saat 09.05'te çalan sirenle birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDUDaha sonra Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etti.Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada gözyaşlarını tutamayanlar oldu.“ONU ÇOK ÖZLEDİM”Her yaştan vatandaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı'nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın, “Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim.” sözleri ise dikkat çekti.Kızıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gelen Ayşegül Sağ, “Kızım çok istiyordu buraya gelmeyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgünüz, keşke şu an yaşasaydı.” diye konuştu.“HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİRİSİNE BU KADAR AŞIK OLMAK…”İzmir'den gelen Tansu Taşcıoğlu, “Aslında bu tarif edebileceğim bir duygu değil. Hiç görmediğimiz birisine bu kadar aşık olmak, sevmek çok güzel. Ben İzmir'den geliyorum bunun için.” diye konuştu.Eskişehir'den gelen Sevim Gür, “72 yaşındayım, daha ilkokula başlamadan sevgisini babamdan aldım, okulda da gördüm. Onun değeri bambaşka.” şeklinde konuştu.