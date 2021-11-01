Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik." ifadelerine yer verildi.İSTANBUL PARK'TA PİSTE ÇIKTIPaylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor.0'DAN 100 KİLOMETREYE 4,8 SANİYEDE ÇIKTIOtomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi.Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0'dan 100 km'ye bakın kaç saniyede çıktı | VideoYERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİOtonom Sürüş Özelliği: Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak400 Beygir Güç: Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi bulunuyor.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.Asistan özelliği: Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden f Haberler azlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.Akıllı cihazlarla iletişim: Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.Holografik Asistan Teknolojisi: Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyorÇözümler sunuyor: TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?Yerli otomobil özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir aradaStil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarımGüvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil.Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje.Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internetteAkıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihazOtonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesiKüresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz.