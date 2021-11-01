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Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Türkiye, yerli otomobiline kavuşmak için heyecanla bekliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı. Paylaşım yapılan görüntülerle ilgili ise TOGG'dan "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" açıklaması yapıldı. Sosyal medyanın da büyük ilgisini çeken o görüntüler yüzbinlerce kez izlendi. İşte o görüntüler ve yerli otomobille ilgili önemli detaylar...

Ekleme: 1.11.2021 - 09:19 Güncelleme: 1.11.2021 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'
Yerli otomobilden heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


'Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor.'



TOGG 2030 YILINA KADAR 5 FARKLI MODELDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.


TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.



YERLİ OTOMOBİL TOGG İÇİN BU 3 TARİHE DİKKAT!

1. Türkiye'nin otomobili TOGG 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek seri üretime geçecek.


2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıklamalarına göre yerli otomobil TOGG, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.



3. TOGG'un ortaklarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya göre yerli otomobil 2024-2025 yılında dünyada satışa çıkacak.
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