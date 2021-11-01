  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?

İhtiyaç sahibi lise öğrencilerine yönelik karşılıksız burslar www.vgm.gov.tr ​​adresinde tamamlanmaktadır. Peki VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman? VGM Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

Ekleme: 1.11.2021 - 09:13 Güncelleme: 1.11.2021 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?
VGM burs başvurularında son gelişmeler binlerce öğrencinin gündemine oturdu. İlgili kurumlardan ilk, orta ve lise (ortaöğretim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Öte yandan üniversite öğrencileri VGM burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Hepimizin bildiği gibi başvuru tarihi seviyeye göre değişmektedir. Peki VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman? İşte VGM Burs Başvuruları...


VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?


Yayınlanan takvime göre yükseköğretim için burs başvuruları 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlıyacak ve 15 Kasım 2021 Pazartesi günü son bulacak.

2021-2022 VGM Burs Başvuıruları


VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM 2021 Burs Ücreti Ne Kadar?


2021-2022 akademik yılında burs/burs miktarı artırılacaktır. Ortaöğretim bursu aylık 100,00 TL, yükseköğretim bursu aylık 400,00 TL ve uluslararası öğrenciler için yükseköğretim bursu 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?


Giriş Ekranında 'Ad', 'Soyad', Doğum Tarihi', 'Baba Adı', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Kimlik Türü' alanları ile 'Güvenlik Doğrulama' ve 'Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni' alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
FETÖ'nün MİT kumpası öncesi sır buluşma! Meral Akşener firari FETÖ'cü Cemil Teber'le ne görüştü?
Millete hizmet yolunda 19 yıl
Hizmet etmiyor, olanı da dağıtıyor!
Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu: Çaldığımız en iyi salon
İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron balıkçı sorunu konusunda İngiltere'yi uyardı
HDP'li Baydemir Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistan'ı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar
Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz
Bakan Koca'dan TURKOVAC tavsiyesi!
72'lik kahraman! Recep Amca felçli eşini yangından böyle kurtardı
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu
Başkan Erdoğan'dan G-20 zirvesinde önemli açıklamalar!
31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bolu'da üretilecek! Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak: Roket teknolojisi için kritik
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü
Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Rapçi Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi!

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

Aleyna Çakır’ın ailesinden şok otopsi raporu iddiası: Kızımın bacakları ve diz kapakları…

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

EYT düzenlemesi için bu ayrıntılara dikkat! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 soru 5 cevap

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Yeni zirveye ulaştı! Son 7 yıl...

İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı