VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?
İhtiyaç sahibi lise öğrencilerine yönelik karşılıksız burslar www.vgm.gov.tr adresinde tamamlanmaktadır. Peki VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman? VGM Burs Başvuru Sonuçları Ne Zaman?
VGM burs başvurularında son gelişmeler binlerce öğrencinin gündemine oturdu. İlgili kurumlardan ilk, orta ve lise (ortaöğretim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Öte yandan üniversite öğrencileri VGM burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Hepimizin bildiği gibi başvuru tarihi seviyeye göre değişmektedir. Peki VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman? İşte VGM Burs Başvuruları...
VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?
Yayınlanan takvime göre yükseköğretim için burs başvuruları 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlıyacak ve 15 Kasım 2021 Pazartesi günü son bulacak.
2021-2022 VGM Burs Başvuıruları
VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021
VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021
VGM 2021 Burs Ücreti Ne Kadar?
2021-2022 akademik yılında burs/burs miktarı artırılacaktır. Ortaöğretim bursu aylık 100,00 TL, yükseköğretim bursu aylık 400,00 TL ve uluslararası öğrenciler için yükseköğretim bursu 600,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
Giriş Ekranında 'Ad', 'Soyad', Doğum Tarihi', 'Baba Adı', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Kimlik Türü' alanları ile 'Güvenlik Doğrulama' ve 'Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni' alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.