VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?

VGM Burs Başvurusu Ne Zaman?



2021-2022 VGM Burs Başvuıruları



VGM 2021 Burs Ücreti Ne Kadar?



VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?



nda son gelişmeler binlerce öğrencinin gündemine oturdu. İlgili kurumlardan ilk, orta ve lise (ortaöğretim) burs başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. Öte yandan üniversite öğrencileri VGM burs başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Hepimizin bildiği gibi başvuru tarihi seviyeye göre değişmektedir. Peki? İşte...Yayınlanan takvime göre yükseköğretim için burs başvuruları 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlıyacak ve 15 Kasım 2021 Pazartesi günü son bulacak.VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 20212021-2022 akademik yılında burs/burs miktarı artırılacaktır. Ortaöğretim bursu aylık 100,00 TL, yükseköğretim bursu aylık 400,00 TL ve uluslararası öğrenciler için yükseköğretim bursu 600,00 TL olarak belirlenmiştir.Giriş Ekranında 'Ad', 'Soyad', Doğum Tarihi', 'Baba Adı', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Kimlik Türü' alanları ile 'Güvenlik Doğrulama' ve 'Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni' alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.