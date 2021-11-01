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Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'göçmen' yalanlaması: Resmi rakamlara göre açıklama yapmalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da 2,5 milyon mülteci var" açıklamasını yalanladı. Kentte 1 Kasım 2021 itibarıyla 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'göçmen' yalanlaması: Resmi rakamlara göre açıklama yapmalı
Ekleme: 1.11.2021 - 19:24 Güncelleme: 1.11.2021 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Vali Yerlikaya'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na 'göçmen' yalanlaması: Resmi rakamlara göre açıklama yapmalı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Yerlikaya, "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 2,5 MİLYON DEMİŞTİ
Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.
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