Trende dehşet saçmıştı! Açıklaması şok etti! 'Beni idam edin'

Görgü tanıkları, 24 yaşındaki saldırganın 10 kişiyi nasıl bıçakladığını ve vagonu yakmadan önce benzin olduğuna inanılan sıvıyı dökerek yolcular arasında paniğe neden olduğunu anlattı.Dünyanın en işlek tren istasyonu Shinjuku'ya giden Keio ekspres hattında meydana gelen saldırı sırasında, hidroklorik asit atıldığı da bildirildi.17 KİŞİ YARALANDITokyo İtfaiyesi, Cadılar Bayramı saldırısında üçü ağır olmak üzere 17 yolcunun yaralandığını söyledi. Yetkililer, hepsinin bıçaklanmadığını ve yaralanmaların çoğunun ciddi olmadığını ekledi.Medyaya göre, 60 yaşlarında olduğuna inanılan bir adam bıçaklandıktan sonra bilincini yitirdi ve hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı ​​ve cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatıldı.Nedeni hemen bilinmemekle birlikte Kyodo, şüphelinin müfettişlere 'insanları öldürmek ve ölüm cezasına çarptırılmak istediğini' söylediğini bildirdi. Ayrıca, trende çakmak gazı yaydığını söyledi. Nippon Televizyonu, şüphelinin polise daha önceki bir tren bıçaklama vakasını örnek aldığını söylediğini bildirdi.NHK, tanıkların polise saldırganın parlak bir kıyafet giydiğini söyledi - yeşil bir gömlek, mavi bir takım elbise ve Batman çizgi romanlarındaki Joker'e benzeyen mor bir ceket. Tokyo polis yetkilileri, saldırının Kokuryo istasyonu yakınlarındaki Keio treninin içinde gerçekleştiğini söyledi.'HİÇBİR DUYGU GÖSTERMİYORDU'Bir kadın yolcu, saldırganın herhangi bir duygu göstermeden eylemi gerçekleştirdiğini söyledi ve olayı şu ifadelerle anlattı: 'Elinde bıçak vardı ve bir anda bir sıvı dökmeye başladı. Bunları hiçbir duygu emaresi göstermeden, mekanik bir şekilde yapıyordu. Bence bu herkese korkuttu.'Televizyon görüntüleri, birçoğu tren pencerelerinden kaçan yolcuları kurtaran çok sayıda itfaiyeci, polis memuru ve sağlık görevlisini gösterdi. Bir videoda, alevler fışkıran başka bir arabadan yolcular kaçıyordu.NHK, şüphelinin yolcuları bıçakladıktan sonra benzine benzer bir sıvı döküp ateşe verdiğini ve koltukların kısmen yanmasına neden olduğunu anlattı.Videoyu çeken Shunsuke Kimura, NHK'ye yolcuların umutsuzca koştuğunu ve ne olduğunu anlamaya çalışırken bir patlama sesi duyduğunu, ardından dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi. Kimura ayrıca bir pencereden atladı ama platforma düştü ve omzunu incitti.PANİK İÇİNDE KAÇIŞKimura, 'Tren kapıları kapalıydı, ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu ve pencerelerden atladık' dedi. Twitter'a yüklenen bir video, saniyeler sonra alevlerin çıktığı bir vagondan kaçan insan akınını gösterdi.Yomiuri gazetesine konuşan bir tanık, diğer yolcuların panik içinde tren vagonuna doğru koştuğunu gördüğü anı hatırlayarak, 'Bunun bir Cadılar Bayramı gösterisi olduğunu düşündüm ama sonra, uzun bir bıçağı yavaşça sallayarak yürüyen bir adam gördüm' dedi.Tanık, bıçağın üzerinde kan olduğunu anlattı. Birçok yolcu, tren durduğunda kapılar hemen açılmayınca pencerelerden kaçtı. Polis memurları, zanlının oturduğu ve trene girdi ve saldırganın tutuklamaya direnmediği görüldü. Saldırının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Tokyo'nun merkezindeki Shinjuku'ya giden ve 10 vagondan oluşan bir trende gerçekleşti.