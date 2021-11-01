PKK arkasında Avrupa’nın olduğunu itiraf etti: 'Çatışmayı kesmeyin' dediler

PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, terör örgütünün arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf etti. Avrupa'nın kendilerine 'çatışmayı kesmemeleri' yönünde talimat verdiğini ifade eden terörist Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportaj verdi.Röportajında PKK'nın arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.'ÇATIŞMAYI KESMETİN' TALİMATIKalkan, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü." ifadesini kullandı.