  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sınırlarımızı koruyacak tezkereye HDP ile birlikte 'HAYIR' oyu verilmesi kararının ardından tezkereye 'EVET' diyen İYİ Parti'yi de ihanetle suçladı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere tüm İYİ Parti'de rahatsızlık oluşturdu. İki ortağın arası 'İHANET' ifadeleri yüzünden gerilirken İYİ Parti tarafından Kılıçdaroğlu'na konuyla ilgili derhal açıklama yapması gerektiği yönünde tepkiler geldi.

Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Ekleme: 1.11.2021 - 11:26 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. Konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener dahil İYİ Parti'nin tüm yönetim kademesi Millet İttifakı ortağı oldukları partinin genel başkanı tarafından sarf edilen bu sözlerle ilgili rahatsızlık duydu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?" şeklinde bir açıklama yaptı. İşte Millet İttifakı'nda CHP ve İYİ Parti arasındaki ipleri geren açıklama ve son dakika tepkileri...

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'İ SİNİRLENDİREN ÇIKIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları Millet İttifakı'nın ana bileşenlerinden ve ikinci büyük ortağı olan İYİ Parti cephesinde büyük rahatsızlık oluşturdu. Muğla'da yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu neden 'HAYIR' dediklerini anlatırken "Bu tezkereye EVET demek Cumhuriyete ihanettir" cümlelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ'DEN SERT CEVAP: AKLINI KAYBETMİŞ OLMASI LAZIM

Çünkü Bu sözler tezkereye EVET oyu veren İYİ Parti'de hayli rahatsızlığa neden olurken Genel Başkan Meral Akşener'den tüm yönetime kadar bu konuda CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na bir cevap verilmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Nİhayetinde İYİ Parti'den beklenen açıklama Grupbaşkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

Tepkilerini ifade eden Dervişoğlu "İYİ Parti'yi Cumhuriyet'e ihanetle suçlamak için akıldan yoksun olmak gerekir" mealinde bir açıklama yayınladı.

GÖZLER CHP MYK'DA

Bu açıklamanın ardından gözler bugün toplanacak olan CHP MYK'dan gelecek son dakika haberlerine çevrildi. Yapılacak basın toplantısında bu konuda CHP'nin ya da bizzat Kılıçdaroğlu'nun bir özür beyanında bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

ÖZÜR GELECEK Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapılacak. olarak MYK toplantısından daha derleyici toparlayıcı, daha ılımlı bir mesaj çıkması bekleniyor.

Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık
Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü
Ümit Özdağ CHP'yi böyle bombaladı!
Yolun ortasında sır mezar! Araçlar yavaşladığı için mahalleli kaldırmadı
Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması! '60 milyon varil petrol...'
MSB'den S-400 açıklaması! 'Nerede ihtiyaç varsa konuşlandırılacak durumda'
Küreselci Ali Babacan kimlerden ne söz aldı? Erdoğan'ı indirme planının parçası mı?
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
KPSS'den 60 puan almak yeterli! Binlerce sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı! İşte İŞKUR lise, ön lisans ve lisans iş ilanları
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?
Bakan Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak
Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik
AK Parti'nin gündemindeki 3 çalışma: 3600 ek gösterge, asgari ücret, EYT
'Eşim bana eskort ayarladı' Kadın kocasını patronuyla aldattı! Yok böyle boşanma davası
BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
FETÖ'nün MİT kumpası öncesi sır buluşma! Meral Akşener firari FETÖ'cü Cemil Teber'le ne görüştü?
Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı