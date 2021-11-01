KPSS'den 60 puan almak yeterli! Binlerce sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı! İşte İŞKUR lise, ön lisans ve lisans iş ilanları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımı amacıyla ilanyayımlandı. Beklenen alım ilanı yayımlanmış olup kadrolar ve müracaatşartları belli oldu. Bu kapsamda AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzereLise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 1749 personel alımıyapılacak. Peki alımlar hangi pozisyonlarda yapılacak? Başvuru şartları neolacak? AFAD 1749 Sözleşmeli Personel Alımı için başvuru süreci 18 Kasım2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 27 Kasım 2021 tarihine kadargerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece İnternet üzerindenKariyer kapısı üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni ( Lise Mezunu 401 ve Ön Lisans mezunu700 ),648 Sözleşmeli Personel ( 3 Avukat, 175 Büro Personeli, 146 Mühendis, 61Sosyal Çalışmacı, 5 Veteriner Hekim, 7 Diğer SağlıkPersoneli, 183 Diğer Sağlık Personeli, 7 Teknisyen, 61 Koruma ve GüvenlikGörevlisi )UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK!Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı alımını yapacağı personel adayları içinKPSS değerlendirmesinden sonra Uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak.Sınavlara ilişkin detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz.KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) iki farklı ilan yayımladı. Bukapsamda 1749 kişilik kadro ile alım yapılacak olup genel olarak adaylardan,657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.Buna göre Genel Olarak;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuçalabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Askerliğini yapmış veyaaskerlik ile ilgisi olmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabilecekherhangi bir sağlık sorunu olmamak şartları aranacak