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Kılıçdaroğlu 'Evet' dersek ihanet etmiş oluruz demişti! İYİ Parti'den 'İhanet'e garip yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de oylanan sınır ötesi tezkeresine verdikleri hayır oyunu, "Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz" yanıtıyla açıklamıştı. Aynı tezkereye evet oyu veren CHP'nin ortağı İYİ Parti'nin bu açıklamaya vereceği karşılık merak edilirken ilk açıklama İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. İşte Tatlıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına verdiği ilginç yanıt...

Kılıçdaroğlu 'Evet' dersek ihanet etmiş oluruz demişti! İYİ Parti'den 'İhanet'e garip yanıt
Ekleme: 1.11.2021 - 17:15 Güncelleme: 1.11.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu 'Evet' dersek ihanet etmiş oluruz demişti! İYİ Parti'den 'İhanet'e garip yanıt
İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz' sözlerinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, 'Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir.' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti olarak, Meclis'e geldiklerinden beri doğru buldukları her hususta gelen teklifin yanında olduklarını anlatan Tatlıoğlu, 'Gelenle, getirenle, götürenle ilgilenmiyoruz. Milletimiz neyle muhatap olacak onunla ilgileniyoruz. Tezkereye, elinde bayrağıyla sınırı aşan Mehmetçiğimizi yalnız bırakmamak adına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yalnız bırakmamak adına destek verdik. Bu süreçte aynı çizgimizi devam ettirdik. Bizim duruşumuz da bakışımız da budur.' değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkere soruları üzerine şu yanıtı vermişti: Bana 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz.
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Kılıçdaroğlu 'Evet' dersek ihanet etmiş oluruz demişti! İYİ Parti'den 'İhanet'e garip yanıt
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