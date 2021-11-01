Kılıçdaroğlu 'Evet' dersek ihanet etmiş oluruz demişti! İYİ Parti'den 'İhanet'e garip yanıt

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz' sözlerinin hatırlatılması üzerine Tatlıoğlu, 'Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir.' ifadelerini kullandı.İYİ Parti olarak, Meclis'e geldiklerinden beri doğru buldukları her hususta gelen teklifin yanında olduklarını anlatan Tatlıoğlu, 'Gelenle, getirenle, götürenle ilgilenmiyoruz. Milletimiz neyle muhatap olacak onunla ilgileniyoruz. Tezkereye, elinde bayrağıyla sınırı aşan Mehmetçiğimizi yalnız bırakmamak adına, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yalnız bırakmamak adına destek verdik. Bu süreçte aynı çizgimizi devam ettirdik. Bizim duruşumuz da bakışımız da budur.' değerlendirmesinde bulundu.KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkere soruları üzerine şu yanıtı vermişti: Bana 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz.