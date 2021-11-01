Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Meral Akşener'den resti yedi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den rest yiyince aradığı destek adına gizli ittifak ortağı HDP'ye yanladı. CHP Genel Başkanı tezkereye 'hayır' diyerek HDP'yi mutlu etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" diyerek HDP'yi mutlu etmeye devam etti. CHP Genel Başkanı'nın amacı ise cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti yerine HDP'den aradığı desteği bulmak. Bunun için de HDP'nin istediği gibi HDP'yi gizli değil açık ittifak ortağı yapmak.

Bir süredir CHP ile HDP arasında devam eden gizli aşk son aylarda gizli saklı köşelerdeyakalanıyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelerle CHP-HDP gizli aşkınıherkese ilan etme derdindeydi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den restiyiyince HDP'yi yanına çekmek için hamle yapması şart oldu. Bu nedenle Kılıçdaroğlu IrakSuriye tezkeresine 'hayır' dedi. HDP'yi ziyadesiyle mutlu eden Kılıçdaroğlu, böylecek artıkHDP'yi Millet İttfakı'nın gizli değil açık ortağı yaptı. Bu hamleyle İYİ Parti'ye HDP kartınıgösterdi. Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'yi hedef alan açıklamaları da İYİ Parti-CHP bağınınkoptuğunu gösterse de artık İYİ Parti CHP'yle HDP yerine gizli ittifak konumunda.Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'hayır' demesiyle başlayan ve iplerinkopmasına kadar gelen süreçte yaşananlar:AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA 'HAYIR' DEDİGeçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzereİP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anlarıkameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak birhamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanı olarak kalsınlar' dediği İmamoğlu veYavaş için yeşil ışık yaktı.CHP HAYIR İYİ PARTİ EVET DEDİTürk askerinin 2 yıl daha Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyonlarına gitmesinde BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'a yetki verilmesini öngören tezkere TBMM'den geçti. Millet İttifakıortaklarından İYİ Parti tezkereye 'evet' derken CHP ise 'hayır' dedi.KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SAVUNMA: İHANET ETMİŞ OLURUZCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra 'evet' demelerini skandal bir açıklamaylasavundu. Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri,şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadeleedecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmişoluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem.' dedi.