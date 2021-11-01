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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Meral Akşener'den resti yedi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den rest yiyince aradığı destek adına gizli ittifak ortağı HDP'ye yanladı. CHP Genel Başkanı tezkereye 'hayır' diyerek HDP'yi mutlu etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum" diyerek HDP'yi mutlu etmeye devam etti. CHP Genel Başkanı'nın amacı ise cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti yerine HDP'den aradığı desteği bulmak. Bunun için de HDP'nin istediği gibi HDP'yi gizli değil açık ittifak ortağı yapmak.

Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü
Ekleme: 1.11.2021 - 13:14 Güncelleme: 1.11.2021 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü
Bir süredir CHP ile HDP arasında devam eden gizli aşk son aylarda gizli saklı köşelerde
yakalanıyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise yaptığı hamlelerle CHP-HDP gizli aşkını
herkese ilan etme derdindeydi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'den resti
yiyince HDP'yi yanına çekmek için hamle yapması şart oldu. Bu nedenle Kılıçdaroğlu IrakSuriye tezkeresine 'hayır' dedi. HDP'yi ziyadesiyle mutlu eden Kılıçdaroğlu, böylecek artık
HDP'yi Millet İttfakı'nın gizli değil açık ortağı yaptı. Bu hamleyle İYİ Parti'ye HDP kartını
gösterdi. Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'yi hedef alan açıklamaları da İYİ Parti-CHP bağının
koptuğunu gösterse de artık İYİ Parti CHP'yle HDP yerine gizli ittifak konumunda.
Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'hayır' demesiyle başlayan ve iplerin
kopmasına kadar gelen süreçte yaşananlar:

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA 'HAYIR' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusundaki krizleri aşmak üzere
İP lideri Akşener ile sır bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantı sonrasında iki liderin gergin anları
kameralara yansımıştı. Akşener'den sır toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakacak bir
hamle geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanı olarak kalsınlar' dediği İmamoğlu ve
Yavaş için yeşil ışık yaktı.

CHP HAYIR İYİ PARTİ EVET DEDİ

Türk askerinin 2 yıl daha Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyonlarına gitmesinde Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'a yetki verilmesini öngören tezkere TBMM'den geçti. Millet İttifakı
ortaklarından İYİ Parti tezkereye 'evet' derken CHP ise 'hayır' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SAVUNMA: İHANET ETMİŞ OLURUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra 'evet' demelerini skandal bir açıklamayla
savundu. Kılıçdaroğlu, 'Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri,
şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele
edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş
oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem.' dedi.
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Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü
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