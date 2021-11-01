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Kargo kamyonunda skandal görüntüler! Yarı çıplak kadın viral oldu

ABD’nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü bir kargo firması çalışanı, paketlerin teslimatının yapıldığı kamyona çıplak ayaklı ve mini elbiseli bir kadın aldı. Civarda bulunan bir kişi tarafından anbean kayıt altına alınan o anlar, başta TikTok’ta olmak üzere milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Kargo kamyonunda skandal görüntüler! Yarı çıplak kadın viral oldu
Ekleme: 1.11.2021 - 15:23 Güncelleme: 1.11.2021 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Kargo kamyonunda skandal görüntüler! Yarı çıplak kadın viral oldu
ABD'de yaşanan bir olay, dünya çapında sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre olay, ülkenin Florida eyaletinde gerçekleşti.

Dünyaca ünlü bir e-ticaret şirketine ait bir kargo kamyonu, paket teslimatı için yola çıktı.

Bir süre sonra yol kenarına park eden kamyon, uzun bir süre boyunca hareket etmeyince civarda bulunanlar meraklanmaya başladı.

Bir TikTok kulllanıcısı ise durumdan şüphelenmesinin ardından o anları kayıt altına almaya başladı.



Bir süre sonra olanlar ise, izleyenleri şoke etti.

Kargo aracının arka kapısını, etrafta kimse var mı diye açarak kolaçan eden firma çalışanı, araçta bulunan yarı çıplak bir kadına inmesi için yardım etti.

Üniformalı çalışana veda ederek çıplak ayakla araçtan inen kadın, sokak boyunca elinde herhangi bir eşya veya ayakkabı olmadan yürümeye başladı.

Oldukça sıra dışı olan bu anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TikTok'a yüklenmesinin ardından kısa sürede milyonlarca kullanıcının izlediği o anlar, kısa sürede viral oldu.



Olayın duyulmasının ardından resmi açıklama yapan dünyaca ünlü şirket, çalışanın firmayla ilişiğini kesildiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, 'Kaydedilen görüntüler, bizim yüksek kaliteli çalışma anlayışımızla hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Uygunsuz görüntüler nedeniyle çalışanı işten çıkardığımız müşterilerimize duyurmak isteriz' ifadeleri kullanıldı.
Kargo kamyonunda skandal görüntüler! Yarı çıplak kadın viral oldu
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