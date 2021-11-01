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Joe Biden'dan Rusya ve Çin açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin hakkında açıklamada bulundu. Biden, "Buraya gelmediklerinden, iklim krizi için taahhütte bulunmadılar. Hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

Joe Biden'dan Rusya ve Çin açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım
Ekleme: 1.11.2021 - 22:06 Güncelleme: 1.11.2021 - 22:16 / Editör: Ozge Selin
Joe Biden'dan Rusya ve Çin açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım
BD Başkanı Joe Biden, Roma'daki iki günlük programının bitmesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında İtalya Başbakanı’na teşekkür eden Biden, “İşçilerimizi desteklerken iklim zirvesini de es geçmemek için karbon salınımı ile ilgili dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptık.” dedi.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”
Rusya ve Çin'in programa katılmamış olması hakkında açıklamada bulunan Biden, "G20 Zirvesinin iklim krizi konusunda en önemli tasarılardan birini hazırladık. Bunun da geçeceğini göreceksiniz. Vergiden, elektrikli cihazlara ve araçlara kadar yatırım yapmak için kaynak ayıracağız. Rusya ve Çin, buraya gelmedikleri için iklim krizi için taahhütte bulunmadılar. Ben hayal kırıklığına uğradım.”
Joe Biden'dan Rusya ve Çin açıklaması: Hayal kırıklığına uğradım
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