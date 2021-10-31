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İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Ekleme: 31.10.2021 - 23:56 Güncelleme: 1.11.2021 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
Ödemiş'ten Bayındır'a giden Canberk Babacan'ın kullandığı 34 EAE 311 plakalı otomobil, Kahrat Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı 35 ACS 565 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞİ İLE BİRLİKTE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücülerden Hüseyin Kocaoğlan ile eşi Havva Kocaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Canberk Babacan ile Gizemay Babacan, Figen Ketenci ve Fadime Koyun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire ve Ödemiş'teki hastanelere kaldırıldı.

YARALI KADIN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hüseyin Kocaoğlan'ın kullandığı araçta bulunan ve Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Fadime Koyun, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan yaralılardan Figen Ketenci ise tedavi gördüğü Ödemiş Devlet Hastanesinden, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İzmir'de korkunç kaza! Can pazarı yaşandı: 3 ölü, 3 yaralı
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