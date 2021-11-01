İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde gariban edebiyatı ile siyasetyapmaya çalışıyor. Akşener, 'Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne birkadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!' şeklinde algıkokan ifadelerle hükümeti hedef almıştı.İYİ PARTİ PAHALI SEVİYORİyi Partililer ise liderlerinin peşinden giderek lüks yaşantılarına devam ediyor. İYİ Parti GenelBaşkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'VIP' arabayla Kahramanmaraş'ta gezdi. Vatandaşlarınyanında pozlar paylaşan Ağıralioğlu şov yaparak, 'Kahramanmaraş'tayız... Dertlerini vemeselelerini dinlediğimiz insanlarımızla karşılıklı hasbihâl ettik.' dedi.AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİHer fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makamaraçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez dahaakıllara getirdi.İyi Parti Lideri'nin mevcut şartlarda kendisinin kullandığı makam aracı olan Audi A8 Long,piyasada fiyatı 3 milyon liranın üzerindeyken, il gezilerinde de özel jet kullanması kendisiylebir kez daha çelişmesine neden oldu.'ÖZEL UÇAKLARLA GEZMİYORUZ'Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılındayaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğinisöylemişti.Meral Akşener, 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsinisatacağım. Bunları da bana hatırlatın' ifadelerini kullanmıştı.Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya 'Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu dadeğiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermiştiama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim' sözleriyle de şov yapmıştı..İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sivas ziyaretinde bir vatandaş tarafından protestoİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyaretinde bir vatandaş tarafından protestoedilmiş, eleştiriyi hazmedemeyen partiler de o kişi ve ailesine saldırmaya kalkmıştı. İYİ PartiGenel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu protestocuyu hedef aldı yobazlıkla suçladı. İşteAğıralioğlu'nun fondaş medya FOX TV'de yaptığı o skandal açıklamalar…