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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik

Lüks makam araçları, lüks jetlerle seyahat eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürekli 'millet aç aç' algısıyla siyaset yaparken partililer de Genel Başkan'ın izinde. Sözde gariban siyasetiyle şov yapan İyi Partililer pahalı araçlardan vazgeçmiyor. Son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu Kahramanmaraş'ta 'VIP' arabayla vatandaşları ziyaret etti

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik
Ekleme: 1.11.2021 - 10:45 Güncelleme: 1.11.2021 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her yaptığı il ziyaretinde gariban edebiyatı ile siyaset
yapmaya çalışıyor. Akşener, 'Şu insanların ağzına bir bakın. Dişi tam olan ne bir erkek ne bir
kadın var bu ülkede. 'İtibardan tasarruf olmazmış. Hadi oradan be… Millet aç!' şeklinde algı
kokan ifadelerle hükümeti hedef almıştı.

İYİ PARTİ PAHALI SEVİYOR

İyi Partililer ise liderlerinin peşinden giderek lüks yaşantılarına devam ediyor. İYİ Parti Genel
Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'VIP' arabayla Kahramanmaraş'ta gezdi. Vatandaşların
yanında pozlar paylaşan Ağıralioğlu şov yaparak, 'Kahramanmaraş'tayız... Dertlerini ve
meselelerini dinlediğimiz insanlarımızla karşılıklı hasbihâl ettik.' dedi.

AKŞENER'İN LÜKS ARACI VE ÖZEL JETLE GEZİLERİ

Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam
araçlarını hedef alan Akşener'in bu sözleri, kendisinin lüks taşıtlarla gezilerini bir kez daha
akıllara getirdi.

İyi Parti Lideri'nin mevcut şartlarda kendisinin kullandığı makam aracı olan Audi A8 Long,
piyasada fiyatı 3 milyon liranın üzerindeyken, il gezilerinde de özel jet kullanması kendisiyle
bir kez daha çelişmesine neden oldu.

'ÖZEL UÇAKLARLA GEZMİYORUZ'

Son zamanlarda imza attığı algı oyunları gündemden düşmeyen İYİ Parti lideri, 2018 yılında
yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini
söylemişti.

Meral Akşener, 'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini
satacağım. Bunları da bana hatırlatın' ifadelerini kullanmıştı.

Bindiği bir uçakta karşılaştığı yolcuya 'Özel uçaklarla gezmiyoruz biz, gördünüz. Bunu da
değiştirmeyeceğim söz. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'söz vermişti
ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim' sözleriyle de şov yapmıştı..

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