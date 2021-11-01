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İstanbul Beykoz'da tedirgin eden görüntü! Bir anda 80 cm çekildi!

İstanbul Beykoz sahilinde denizin yaklaşık 80 santimetre çekilmesi görenleri tedirgin etti. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan kayalar hakkında konuşan balıkçı Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor” dedi.

Ekleme: 1.11.2021 - 11:43 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Beykoz'da tedirgin eden görüntü! Bir anda 80 cm çekildi!
Beykoz'da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını
gören vatandaşlar tedirgin oldu. Denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel "gel git" kaynaklı
olduğu tahmin edilirken, sahil şeridinin son hali havadan görüntülendi.

Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde 'gelgit' nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80
santimetre geri çekildi. Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya
çıktı.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep
telefonları ile o anları kayda aldı.

Öte yandan 'gelgit' sonucu deniz suyu çekilen Anadolu Kavağı Sahili'nin son hali havadan
görüntülendi.

"SULARIN ÇEKİLMESİYLE KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI"

Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, "İstanbul'da son dönemlerde yağış olmadığından
dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu.

Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle
kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor." diye konuştu.
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