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İngiltere Başbakanı İklim Değişikliği Konferansı’nda sert uyarılarda bulundu: Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) yaptığı konuşmada, COP26’nın başarısızlığının "dünyada kontrol edilemeyen öfke ve sabırsızlığa" yol açacağı uyarısında bulundu. 120’den fazla dünya liderini sert bir dille karşılayan Johnson, "Harekete geçmek ne kadar uzun sürerse o kadar kötü olur. İnsanlık iklim değişikliği konusunda zamanı çoktan doldurdu. Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı İklim Değişikliği Konferansı’nda sert uyarılarda bulundu: Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı
Ekleme: 1.11.2021 - 21:43 Güncelleme: 1.11.2021 - 22:00 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Başbakanı İklim Değişikliği Konferansı’nda sert uyarılarda bulundu: Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı
İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda dünya liderleri küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Konferansta konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COP26’nın başarısızlığının "dünyada kontrol edilemeyen öfke ve sabırsızlığa" yol açacağı konusunda uyardı.

“Şimdi harekete geçmemiz gerekiyor”
Glasgow’daki tarihi iklim görüşmelerinde 120’den fazla dünya liderini sert bir dille karşılayan Johnson, "Harekete geçmek ne kadar uzun sürerse o kadar kötü olur. İnsanlık iklim değişikliği konusunda zamanı çoktan doldurdu. Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor" dedi.

"Başarısız olursak bizi affetmezler"
Johnson, "İklim değişikliğini bugün ciddiye almazsak yarın çocuklarımız için çok geç olabilir. Başarısız olursak bizi affetmezler. Evet zor olacak. Evet yapabiliriz, hadi işe başlayalım" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Glasgow’da 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’na 100’den fazla dünya lideri ve on binlerce delege katılıyor.
İngiltere Başbakanı İklim Değişikliği Konferansı’nda sert uyarılarda bulundu: Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı
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