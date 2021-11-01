İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu verilerle yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da 2 buçuk milyon göçmen yerleşmiş sözü üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verileri açıkladı. Bakanlık, rakamın 2 buçuk milyon olmadığını ve İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 göçmenin olduğunu ifade etti. Açıklamanın devamında ise, "Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde toplam 5.276.471 yabancı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 2 buçuk milyon göçmenin yerleştiğine dair İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıklamalarında rakamın 2 buçuk milyon olmadığı İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 göçmenin olduğu açıklandıİMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.VERİLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDIBunun üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, "İstanbul İli genelinde ikamet izinli 644.726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535.025 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2.406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1.182.157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde toplam 5.276.471 yabancı bulunmaktadır." denildi.