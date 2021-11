Herkes bu sorunun yanıtını arıyor! C vitamini koronavirüse karşı koruyor mu? 12 klinik araştırdı

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi ise virüsten korunmanın yollarını arıyor. C vitaminin koronavirüse karşı etkili olduğu ile ilgili birçok açıklama bulunuyor. Konuyla ilgili 12 klinik araştırma yaptı. Bilim insanları, C vitamininin ciddi Covid-19'u önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceğini ve hastanelerde standart tedavi olması gerektiğini söylerken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid19'dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu.

Dünyanın çeşitli yerlerinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ortak klinik çalışma sonucunda C vitaminin şiddetli Covid'i önlemeye ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği açıklandı.



Bu hafta Life dergisinde yayınlanacak olan 12 klinik araştırmanın sonucunda, vitaminin damardan verilmesinin kandaki oksijen seviyesini artıracağı, iltihabı azaltabileceği ve hastanın hastanede kalış süresini kısaltabileceği tespit edildi.



'İYİLEŞME ORANINI YÜZDE 70 ARTIRIYOR'



Çin'in Wuhan kentinde yapılan araştırmada, C vitamininin, belirti gösteren Covid-19 enfeksiyonunun iyileşme oranını plaseboya kıyasla yüzde 70 oranında artırdığı bulundu.



Araştırmaya Yeni Zelanda Otago Üniversitesi'nden katılan bilim insanı Anitra Carr, 'Daha kritik hastalar için, günde 6-24 gram doz C vitaminin damardan verilerek kullanıldığı denemeler, hastaların corona virüs ile mücadelesini artırıp hastanede kalış süresini azaltması, oksijen seviyelerini artırması gibi olumlu etkiler gösterdi' diye konuştu.



'20 ADET PORTAKALDA 1 GRAM C VİTAMİNİ VAR VE YETERLİ DEĞİL'



Araştırmacılar, yirmi adet portakalın bir gram C vitamini sağladığını, bu nedenle bunun yeterli olmayarak takviye gerektirdiğini söyledi.



İncelemede, Covid hastalarının yüzde 70 ila 80'inde C vitaminini konsantrasyonlarının çok düşük olduğu ve birkaç gram vitaminden yararlanabilecekleri öne sürüldü.



'STANDART BİR UYGULAMA OLMALIDIR'



Londra'daki Imperial College Tıp Fakültesi'nden ortak yazar Dr. Marcela Vizcaychipi, hastaların C vitamini durumunu kontrol etmenin her hastanede standart bir uygulama olması gerektiğini ve iyileşmeyi optimize etmek için uygun bir dozun verilmesi gerektiğini söyledi. Vizcaychipi, 'Her zaman elektrolitlerin, eser elementlerin (Potasyum, sülfür, sodyum, magnezyum vb.) ve vitamin C ve D dahil olmak üzere vitaminlerin değiştirilmesi gibi temel konuların kapsandığından emin olmamız gerekir. Bu standart bir uygulama olmalıdır' dedi.



SON 24 SAATTE 23 BİN YENİ VAKA



Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 70 bin 738 doz aşı uygulandı.



Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi.



'18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı'nın en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaklaşık 3 milyon kişi, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız üçüncü doz için TURKOVAC da tercih edebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.