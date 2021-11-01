  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ev sahipleri dikkat! 30 Kasım'a kadar sürecek! Ödemeyene ceza var

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinin 2. taksit ödemesi bugün başlıyor. 30 Kasım'a kadar ödemelerin yapılabileceğini belirten yetkililer, ödeme yapılmadığı takdirde aylık yüzde 2 gecikme cezası uygulanacağını belirtti.

Ekleme: 1.11.2021 - 13:52 Güncelleme: 1.11.2021 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, '2021 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 30 Kasım'a kadar yapılabilecek' dedi.

2021 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 30 Kasım'a kadar yapılabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa
Hakan Özelmacıklı, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin emlak vergisi konusuna girdiğini belirterek, 'Emlak Vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve
arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı bir vergidir. Mükellefler 2. taksit ödemlerini 30 Kasım'a kadar yapabilecekler. 2021 yılı emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılmıştı. Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak' diye konuştu.

Emlak vergisi mükellefleri ve muafiyetler hakkında da bilgiler veren Özelmacıklı, 'Emlak vergisinin mükellefi bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır' dedi.

'DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI DA ARTACAK'

Bu yılın bina, arsa ve araziler için 2022 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili metrekare birim değer takdirlerinin yapıldığı dönem olduğunu belirten Özelmacıklı,
'2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri tespit edilerek karara bağlandı. Bazı cadde ve sokaklarda artışlar ise yüzde 50'yi geçti. Eğer geçen dönem olduğu gibi bir düzenleme gelmezse gelecek yıl için birçok mükellef çok yüksek emlak vergileri ile karşılaşacak. Değerli konut vergisi mükellef sayısı da bir hayli artacak' ifadelerini kullandı.

'EMLAK VERGİSİ ÖNEMLİ BİR ETKEN'

Özelmacıklı, 'Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kiralardan tapu harçlarına kadar birçok kalemi etkilemektedir. Son düzenlemeler ile değerli konut vergisi de emlak vergilerine göre belirleniyor. Emlak vergisi büyükşehirlerde ise yüzde 100 artırımlı uygulanıyor' dedi.
Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi dönüşünde önemli mesajlar!
Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık
Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü
Ümit Özdağ CHP'yi böyle bombaladı!
Yolun ortasında sır mezar! Araçlar yavaşladığı için mahalleli kaldırmadı
Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması! '60 milyon varil petrol...'
MSB'den S-400 açıklaması! 'Nerede ihtiyaç varsa konuşlandırılacak durumda'
Küreselci Ali Babacan kimlerden ne söz aldı? Erdoğan'ı indirme planının parçası mı?
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
KPSS'den 60 puan almak yeterli! Binlerce sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı! İşte İŞKUR lise, ön lisans ve lisans iş ilanları
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?
Bakan Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak
Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik
AK Parti'nin gündemindeki 3 çalışma: 3600 ek gösterge, asgari ücret, EYT
'Eşim bana eskort ayarladı' Kadın kocasını patronuyla aldattı! Yok böyle boşanma davası
BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı