'Eşim bana eskort ayarladı' Kadın kocasını patronuyla aldattı! Yok böyle boşanma davası

Mersin'de İki çocuklu 13 yıllık çift arasında ilginç bir boşanma davası açıldı. Osman A., 'Eşim10 bin TL kredi çekmiş. Bu krediyi de ilişki yaşadığı patronuna göndermiş. Eşimbeni kendisinden uzaklaştırmak için eskort bir kadına yönlendirdi' diyerek boşanmadavası açtı.İKİ ÇOCUKLARI VARDIMersin'de yaşayan Osman A. (41) ile Sultan A. (33) 13 yıl önce evlendi. Çiftin biri 11, diğeri 8yaşında iki çocuğu dünyaya geldi. Osman A., bir sigara fabrikasında çalışırken Sultan A. ise biryıl kadar önce bir emlakçının yanında çalışmaya başladıKOCASININ ADINA KREDİ ÇEKİP EMLAKÇI SEVGİLİSİNE VERMİŞ!İddiaya göre, Osman A. geçen ağustos ayında, hesabının olduğu bankadan arandı. Bankagörevlisi Osman A.'ya 'Osman Bey, bir hafta içinde 4 ayrı Kredi çekmişsiniz. Her birkredi için de ayrı sigorta yapılmış. Bilginiz var mı?' diye sordu. Şaşıran Osman A., sözkonusu krediyi kendisinin çekmediğini söyledi.BANKA 'SULTAN A'NIN HESABINA AKTARILMIŞ' DEMESİNE RAĞMEN İNKAR ETTİBanka görevlisi, 'Çekilen kredi, Sultan A.'nın hesabına aktarılmış' bilgisini de verdi.Osman A aldığı bilgi üzerinde daha da şaşırdı Osman A hemen eşi Sultan A 'yı aradı SultanOsman A. aldığı bilgi üzerinde daha da şaşırdı. Osman A. hemen eşi Sultan A. yı aradı. SultanA., ilk önce bilgisi olmadığını söyledi. Ancak bir süre sonra, ailenin akrabası B.D.'ye gerçeğianlattı. B.D., Sultan A.'nın söz konusu parayı 6-7 aydır ilişki yaşadığı emlakçı patronu OnurY.'ye gönderdiğini söyledi. Sultan A., kredi çekim işlemi esnasında gelen SMS'leri de sildiğinikabul etti.SON DAKİKA GÖĞSÜNDEKİ TELEFONA GELEN MESAJLAR PATRONLA İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARDIMersin 4. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasına yol açan olay ise 22 Ekim gecesiyaşandı. Osman A. Emniyet ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: 'O hafta gecevardiyasında çalışıyordum. Saat 02.30'da eve geldim. Dış kapıyı, eşim veçocuklarım uyanmasın diye, kendi anahtarımla açtım. Salona girdiğimde eşiminkoltukta uyuya kaldığını gördüm. Cep telefonu da kucağına düşmüştü.PATRONUNDAN GELEN BİNLERCE WHATSAPP MESAJINI GÖRÜNCE...O an eşime sürekli mesaj geliyordu. Ben de ne olduğunu anlamak için telefonuelime aldım. WhatsApp mesajlarının, Onur Y.'den geldiğini gördüm. Bu kişinin,eşimin patronu olup olmadığından emin olmak için profile baktım ve fotoğrafınıgördüm. Okuduğum mesajlarda 'Aşkım, sevgilim, seni dükkâna bekliyorum. Seniözledim' gibi mesajlar gördüm. Geriye dönük baktığımda binlerce mesajınolduğunu gördüm. Mesajlara eşimin de aynı şekilde karşılık verdiğini okudum.'UYANIP TELEFONU ALMAYA ÇALIŞTIOsman A., okuduğu mesajlar üzerine öfkeyle eşini uyandırdı. Uyanan Sultan A., ilk olarakeşinin elindeki telefonu almaya çalıştı. İkili arasında boğuşma yaşandı. Cep telefonunu eşininelinden alan Sultan A., mesajları silmeye çalıştı. İkilinin kavgası üzerine önce çocukları dahasonra komşuları uyandı. Artan sesler üzerine polise Haber verilmesi üzerine çift o gecesabaha doğru karakola götürüldü.Konuyla ilgili görüşmek üzere habercilerin aradığı Sultan A. ise 'Haber yapılmasını istemiyorum' diyerek görüşmeyi sonlandırdı.DAVACI KOCADAN FLAŞ İDDİA 'EŞİM BANA ESKORT AYARLADI'Tam kusurlu olduğu iddia edilen Sultan A.'ya karşı 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevitazminat istemi ile açılan davada ilginç bir iddia da yer alıyor. Osman A., dilekçesinde'Eşimin beni neden kendisinden uzaklaştırmak istediğini o mesajları gördüktensonra anladım.Bir gün eşim bana 'Seni istemiyorum. Seni sevmiyorum. İstersen başka kadınlarlaolabilirsin. Dışarıda istediğini yapabilirsin' diyerek 'Azra' takma adı kullanan birkadının numarasını verdi' iddiasında bulundu. Osman A., eşinin geçen yıl kürtajlaçocuk aldırdığını da belirterek 'Bu çocuğun da bana ait olduğu şüpheli' dedi.