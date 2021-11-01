Elon Musk'tan 'açlığı bitirebilir' söylemine yanıt: Kanıtlarsa satacağım

Dünya Gıda Programı Direktörü'nün dünyadaki açlık krizinin çözümü için yaptığı çağrıya, Elon Musk'tan çok konuşulacak bir cevap geldi.Geçtiğimiz günlerde bir BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk’ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu.DÜNYA İÇİN HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI YAPILDIBeasley bu çağrıyı tekrarlayarak, en zenginler listesinin tepesindeki iki kişi olan Elon Musk ve Jeff Bezos’a özel olarak harekete geçme çağrısı yapmıştı.Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söyledi."NASIL ÇÖZECEĞİNİ AÇIKLAYABİLİRSE TESLA'NIN HİSSESİNİ HEMEN SATACAĞIM"Musk, konu ile ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twit'e açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” dedi.