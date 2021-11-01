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Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimine geldiği günden bu yana İstanbullunun adeta yüzü gülmüyor. Hizmet etmek bir yana dursun var olanı da koruyamayan Ekrem İmamoğlu'na vatandaşın tepkisi her geçen gün daha da artıyor. Son olarak haftanın ilk iş gününde İstanbul'un en işlek yeri olan Taksim'de metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer "CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok
Ekleme: 1.11.2021 - 10:55 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok
İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalan yaşlı bir vatandaş 'Çıkarken zorlandım, yoruldum. Neden çalışmıyor?' diyerek mağduriyetini dile getirdi.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.



Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.

İstanbul CHP'ye geçtiği için bugün bu durumdadır.

CHP'nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor.



Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu'na oy moy yok' dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok
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