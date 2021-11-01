  • USD: 9,48 - 9,50
  • EURO: 11,00 - 11,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Son yıllarda karavanlara olan ilgi özellikle de pandemiyle birlikte ciddi şekilde arttı. Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan eski okul otobüsünü karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Mert'in aracını görenler bir kez daha bakarken genç adam bu karavana sahip olmak için 600 bin lira gibi bir rakam harcadı. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak. İşte o karavan ve genç gezginin ilginç hikayesi...

Ekleme: 1.11.2021 - 11:23 Güncelleme: 1.11.2021 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!
Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

KONAKLAMA ÇOK MALİYETLİ DİYE BU İŞE GİRİŞTİ

Mert, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, 'Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı.

Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık.' dedi.



PARÇA SIKINTISI YAŞADI

Eski ve yabancı bir araç olduğu için parça sıkıntısının olduğunu aktaran Mert, şöyle devam etti:

'Türkiye'de parça tedariki sağlayan bir firma mevcut. O da tek olduğu için fiyatları biraz fahiş tutuyor. Yaklaşık 25 bin liraya motor parçalarını Samsun'a getirttim ve burada motoru açtıracak bir usta bulamadım. En son motoru Ankara ya da İstanbul'a mı götürsek diye düşünürken Çarşamba ilçesinde bir usta ile tanıştık ve detroit (dizel motor modeli) motorları daha önce de açtığını öğrendik ve problemsiz şekilde 20 günde motorun montajını gerçekleştirdi.'

2022 BAŞINDA NEPAL'DE OLMAYI PLANLIYOR

Aracın işlemleri bittiğinde Nepal için yola çıkacağını anlatan Mert, 'Belli bir rota yok aslında kafamda ama kesinlikle geri dönmeyeceğim bir rota olacak. Samsun'dan başlayıp o anki konuma göre devam edecek. Afgan tarafı şu an biraz problemli, Nepal'de yaşadım durumları biliyorum az çok. Rotamdaki yol Nepal'e gitmemde umarım sıkıntı yaşatmaz. Aracı 2022 Ocak ayında Nepal'e çıkartmayı planlıyorum.' diye konuştu.

'UÇAKTAN ATLAYIP PARAŞÜTLE KARAVANA İNİŞ YAPMA PROJELERİM VAR'

Yamaç paraşütü ile karavan hayalini bir arada yaşamanın çok heyecanlı olacağını anlatan Mert, 'Paraşütle ilgili uçaktan atlama eğitimimi devam ettiriyorum. Uçaktan atlayıp paraşütle karavana iniş yapma projelerim var ve gerçekleştireceğimi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla beraber insanların 'yürüyen bir ev'le yaşama hayalinin arttığına işaret eden Mert, şunları dile getirdi:



600 BİN TL HARCADI

'Çoğu kişi karavan yaşamına bir hevesle başlıyor. Karavana başlamak isteyen arkadaşlara önce bir çekme karavan ile karavan hayatının nasıl olduğuna bakmalarını tavsiye ederim ya da karavan kiralayarak tecrübe edebilirler çünkü karavanda yaşamak ve bunu hayal etmek çok farklı şeyler.

Küçücük bir alana yaşamınızı sığdırmanız gerekiyor ve bu yorabilir insanları. Karavan hayatını bilmeden başlayanların yüzde sekseni zaten satıyorlar aldıkları araçları. Öncelikle ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Ben bütün istediğimi hayal edip, planlayıp yavaş yavaş bu alana sığdırmaya çalışıyorum.'



Şu ana kadar 600 bin lira gibi bir maliyete ulaştığını bildiren Mert, şunları kaydetti:

'Daha da yapılacak şeylerim var, güneş panelleri, balkon gibi detayları da yaptırmam gerekiyor yola çıkmadan önce. Yazılımcı olduğum için serbest olarak bir firmada proje yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda yamaç paraşütü de yaptığım için gittiğim ülkelerde ticari olarak pilotluk yapabiliyorum. Bununla alakalı yeterlilik sertifikalarım var.'

Mert, gelir olmadan karavan hayatının zor olacağını vurgulayarak gittiği yerlerde tandem uçuşu (çift kişilik yamaç paraşütü) yaparak ve eğitim vererek yamaç paraşütünden de para kazandığını sözlerine ekledi.
Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık
Kılıçdaroğlu Akşener'den resti yedi ibre HDP'ye döndü
Ümit Özdağ CHP'yi böyle bombaladı!
Yolun ortasında sır mezar! Araçlar yavaşladığı için mahalleli kaldırmadı
Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması! '60 milyon varil petrol...'
MSB'den S-400 açıklaması! 'Nerede ihtiyaç varsa konuşlandırılacak durumda'
Küreselci Ali Babacan kimlerden ne söz aldı? Erdoğan'ı indirme planının parçası mı?
Fotokapan buldu SİHA vurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
KPSS'den 60 puan almak yeterli! Binlerce sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı! İşte İŞKUR lise, ön lisans ve lisans iş ilanları
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?
Bakan Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak
Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği İstanbulluyu çileden çıkardı! Taksim'de yürümeyen merdivene isyan: Kılıçdaroğlu’na oy moy yok
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'VIP' ziyaret: Vatandaşların dertlerini dinledik
AK Parti'nin gündemindeki 3 çalışma: 3600 ek gösterge, asgari ücret, EYT
'Eşim bana eskort ayarladı' Kadın kocasını patronuyla aldattı! Yok böyle boşanma davası
BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yok!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulumuzun gündeminde okulların kapanması yok
FETÖ'nün MİT kumpası öncesi sır buluşma! Meral Akşener firari FETÖ'cü Cemil Teber'le ne görüştü?
Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Yerli otomobil TOGG'dan son görüntüler! 'Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmiyor'

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Teleferik 30 metreden yere çakıldı!

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Çocukluk hayaline 600 TL harcadı! Görenler bir daha bakıyor!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı