CHP yandaşı nasıl fonluyor? Belgeler ortaya çıktı

CHP'nin medya ve anket şirketlerini fonlamaya devam ettiğine yönelik yeni haberler geliyor. Bu kez CHP'li Kartal Belediyesi'nin "fon" skandalı ortaya çıktı.Yeni Şafak'ta yer verilen habere göre, CHP, kendine yakın medya kuruluşlarına belediyeler üzerinden yüzbinlerce lira para aktardı. Kamuoyuna servis edilen yalan haberlerin son seçimden bu yana artmış olmasına, CHP'nin kazandığı belediyeler üzerinden kendine yakın medya kuruluşlarına düzenli para aktarması neden olarak gösteriliyordu.Kartal Belediyesi'nin 2020 denetim raporunda, aralarında Halk TV, KRT, TELE 1, Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin de bulunduğu medya kuruluşlarına yüzbinlerce lira ödendiği ortaya çıktı. Raporda Halk TV'nin 2020 yılında CHP'li Kartal Belediyesi'ne 101 bin 700 liralık hak ediş düzenlediği görüldü.TEK BELEDİYE 1 YILDA 664 BİN TL AKTARDIUlaşılan belgelere göre, Kartal Belediyesi 1 yıl içinde TELE 1'e 82 bin lira, KRT'ye 66 bin lira, Zen İstanbul'a 125 bin lira, YÖN Radyo'ya 72 bin lira, Gerçek Gündem'e 68 bin lira, Gazete Kritik'e 68 bin lira, Haber3'e 42 bin lira, Cumhuriyet gazetesine 30 bin lira, Birgün gazetesine ise 10 bin lira ödemiş.Sadece Kartal Belediyesi'nin CHP yandaşı medya kuruluşlarına 664 bin 700 lira aktardığının ortaya çıkması, dikkatleri CHP'nin yönettiği diğer belediyelere çevirdi. CHP'li belediyeler göz önüne alındığında, yandaş medyaya aktarılan paranın milyonlarca lirayı bulabileceği öngörülüyor.