CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...

Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için Kahramanın Yolculuğu adlı kitabı yazan ve seçim kampanyasında İmamoğlu'nun iletişim danışmanı olarak yer alan Necati Özkan da CHP'ni torpillileri listesine girerek ihalelerden payına düşeni aldı. Öykü Reklam ortaklarından Özkan, CHP'li İmamoğlu'na yakın olması sayesinde biri 490 bin diğeri 220 bin olmak üzere toplam 710 bin lira değerindeki ihalelere kondu. Necati Özkan’a daha önce de CHP’li belediyelerden milyon dolarlık ihaleler verildiği ortaya çıkmıştı.

İstanbullu'ya, kendisine yakın hiç kimsenin İBB'den ihale alamayacağı yalanını söyleyen ancakihaleleri ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüten CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son yalanı da seçimkampanyasını yürüten iletişim danışmanı Necati Özkan'a verdiği 710 bin TL değerindeliihaleler oldu. İmamoğlu, seçim sonrası mazbatasını aldığında Necati Özkan ile fotoğrafçektirmiş, aralarındaki özel yakınlığı da değişik platformlarda dile getirmişti.İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında 'Kendisiyle organik birtanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendimolmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediğibize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır' ifadelerini kullanmış ve 6yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü. Bu yakın ilişki, Özkan'a İBB'deki rant kapılarınınaçılmasına neden oldu ve Özkan, 710 bin TL'yi şirket kasasına koydu.CHP'NİN İHALELERDEKİ 'ŞANSLI' İSMİ!Necati Özkan'ın, CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edildiği ortaya çıkmıştı. Özkan'ın,Maltepe Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon Türk Lirası tutarında ihale aldığı belirlenmişti.CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayelifirmasıyla giren Özkan'ın, değeri milyonları bulan bir ihaleyi nasıl aldığı kafalarda soru işaretidoğurdu.İMAMOĞLU'NU PARLATTIĞI KİTAPLA CHP BİRBİRİNE GİRDİÖzkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu' isimli propaganda kitap, CHP İlBaşkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hışmına uğramıştı.İmamoğlu'nun parlatılmasına ateş püsküren Kaftancıoğlu, 'Kahramanın hikayesiniyazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışanprofesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin,CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlıkedemeyecektir' ifadelerini kullanmıştı.