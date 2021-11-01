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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...

Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için Kahramanın Yolculuğu adlı kitabı yazan ve seçim kampanyasında İmamoğlu'nun iletişim danışmanı olarak yer alan Necati Özkan da CHP'ni torpillileri listesine girerek ihalelerden payına düşeni aldı. Öykü Reklam ortaklarından Özkan, CHP'li İmamoğlu'na yakın olması sayesinde biri 490 bin diğeri 220 bin olmak üzere toplam 710 bin lira değerindeki ihalelere kondu. Necati Özkan’a daha önce de CHP’li belediyelerden milyon dolarlık ihaleler verildiği ortaya çıkmıştı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
Ekleme: 1.11.2021 - 10:12 Güncelleme: 1.11.2021 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
İstanbullu'ya, kendisine yakın hiç kimsenin İBB'den ihale alamayacağı yalanını söyleyen ancak
ihaleleri ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüten CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son yalanı da seçim
kampanyasını yürüten iletişim danışmanı Necati Özkan'a verdiği 710 bin TL değerindeli
ihaleler oldu. İmamoğlu, seçim sonrası mazbatasını aldığında Necati Özkan ile fotoğraf
çektirmiş, aralarındaki özel yakınlığı da değişik platformlarda dile getirmişti.

İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında 'Kendisiyle organik bir
tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim
olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği
bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır' ifadelerini kullanmış ve 6
yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü. Bu yakın ilişki, Özkan'a İBB'deki rant kapılarının
açılmasına neden oldu ve Özkan, 710 bin TL'yi şirket kasasına koydu.



CHP'NİN İHALELERDEKİ 'ŞANSLI' İSMİ!

Necati Özkan'ın, CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edildiği ortaya çıkmıştı. Özkan'ın,
Maltepe Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon Türk Lirası tutarında ihale aldığı belirlenmişti.

CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayeli
firmasıyla giren Özkan'ın, değeri milyonları bulan bir ihaleyi nasıl aldığı kafalarda soru işareti
doğurdu.

İMAMOĞLU'NU PARLATTIĞI KİTAPLA CHP BİRBİRİNE GİRDİ

Özkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu' isimli propaganda kitap, CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hışmına uğramıştı. 

İmamoğlu'nun parlatılmasına ateş püsküren Kaftancıoğlu, 'Kahramanın hikayesini
yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan 
profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin,
CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık
edemeyecektir' ifadelerini kullanmıştı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Necati Özkan'a ihale kıyağı! Paraya doğdu...
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