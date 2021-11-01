CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! İhtiyaç sahiplerine tarihi geçmiş ürün dağıttılar

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu."SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ OLAN ÜRÜNLERİ..."Deveci, büyük marketlerin son kullanma tarihleri geçmiş olan ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla dağıttıklarını söyledi. Deveci açıklamasında, "Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi."SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin açıklamaları büyük tepki çekti. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından, "Sözün bittiği yerdeyiz" notuyla paylaştı.